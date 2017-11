Hollywood verwacht duizenden op #MeToo-mars tegen seksueel misbruik LB

19u34

Bron: Reuters 2 Thinkstock Deelnemers willen hun steun betuigen aan slachtoffers van seksueel misbruik. Duizenden mensen worden vandaag verwacht voor een protestmars in Los Angeles waarmee de deelnemers hun steun betuigen aan slachtoffers van seksueel misbruik. Aanleiding is de socialemediacampagne die onder de hashtag MeToo duidelijk maakte dat het probleem in de hele Amerikaanse samenleving speelt.

De optocht komt er na een schijnbaar onophoudelijke reeks beschuldigingen van zowel mannen als vrouwen die zeggen dat ze het slachtoffer werden van hooggeplaatste figuren in de enternainmentwereld. Filmproducent Harvey Weinstein, acteur Kevin Spacey en Dustin Hoffman en komiek Louis C.K. zijn maar enkele van de prominente beschuldigden.

"Het debat rond seksueel ongepast gedrag in Hollywood zal zich pas uitbreiden naar andere sectoren als we ons laten horen. Dat zal niet vanzelf gebeuren", stellen de organisatoren op de Facebookpagina van de optocht.

Harvey Weinstein

Afgelopen donderdag gaven vijf vrouwen in The New York Times details prijs over hun beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van komiek Louis C.K. Die bekende de dag daarop en bood zijn verontschuldigingen aan.

Vorige maand kwam aan het licht dat filmbaas Harvey Weinstein (65) in het verleden acht keren buiten de rechtbank een regeling trof met vrouwen die hem beschuldigden van seksueel wangedrag en ongewenst fysiek contact. Dertien vrouwen hebben intussen beweerd dat Weinstein hen seksueel lastigviel of aanrandde. Weinstein blijft ontkennen.

Kevin Spacey

Eerder deze maand verontschuldigde acteur Kevin Spacey zich tegenover acteur Anthony Rapp, nadat die Spacey ervan had beschuldigd hem te hebben proberen verleiden in 1986, toen Rapp veertien was. De woordvoerders van Spacey lieten inmiddels weten dat de acteur zich wil laten behandelen.

Al die aanklachten gaven aanleiding tot de onlinecampagne #MeToo, die vrouwen en mannen aanmoedigt hun ervaringen met seksueel wangedrag en misbruik te melden, ook al gebeurden de feiten jaren geleden.