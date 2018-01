Holebi's kunnen vanaf vandaag eindelijk in het huwelijk treden in Australië IB

02u15

Bron: news.com.au 7 Getty Images Amy Laker en Lauren Price waren het eerste holebikoppel dat in het huwelijk trad in Australie nadat het op 9 december vorig jaar gelegaliseerd werd. Het koppel, dat twee jaar verloofd was, kreeg speciale toestemming om al in december in het huwelijk te treden. Vanaf vandaag kunnen holebi-koppels in Australië eindelijk in het huwelijk treden. De eerste huwelijken werden al vlak na middernacht gesloten, enkele minuten nadat de wet in werking trad.

Zo traden atleet Craig Burns, een sprinter die voor Australië uitkwam op de Commonwealth Games, vlak na middernacht in het huwelijk met zijn vriend Luke Sullivan. “Het voelt erg surreëel aan”, zegt hij in de Australische pers. Het koppel ontmoette elkaar drie jaar geleden en het was liefde op het eerste gezicht. In maart vroeg Burns zijn vriend ten huwelijk, in november stemde het Australische volk per brief voor de opening van het huwelijk voor holebi’s.

AFP Craig Burns (R) en zijn echtgenoot Luke Sullivan.

AFP Craig Burns (R) en zijn echtgenoot Luke Sullivan.

Nog niet klaar

Andrew Chatterton en James Hemphill uit Adelaide treden vandaag in het huwelijk. Ze hebben slechts een maand gehad om hun trouw voor te bereiden, aangezien Chatterton zijn aanzoek deed op de avond dat de wet door het parlement heen gekomen was. “We zijn erachter gekomen dat sommige winkels nog niet klaar zijn voor holebi-huwelijken. Het was bijvoorbeeld lastig aan een juwelier uit te leggen dat je een verlovingsring voor een man zoekt”, vertelt Chatterton. “Maar ondanks dat zijn we veel mensen tegen gekomen die ons graag en op een enthousiaste manier wilden helpen.”

Verwacht wordt dat het openstellen van het huwelijk voor holebi’s de komende jaren voor een kapitaalinjectie van zo’n twee miljard Australische dollar zal zorgen. Mensen in de trouwbusiness verwachten volgend jaar een ‘boom’ aan holebi-huwelijken, die dit jaar al zullen worden georganiseerd.

Fair

“Vele mensen hebben decennia lang gewacht op deze dag”, zegt de directeur van campagnegroep GetUp Sally Rugg. “Vanaf vandaag zal geen enkel koppel meer hoeven te wachten om hun liefde aan elkaar te verklaren en hun commitment aan elkaar plechtig te beloven. Vanaf nu kunnen jonge holebi Australiërs naar een toekomst van acceptatie, liefde en het perspectief van een huwelijk kijken als zed at willen. Australië is een stuk fairer geworden.

Getty Images Amy Laker en Lauren Price waren het eerste holebikoppel dat in het huwelijk trad in Australie nadat het op 9 december vorig jaar gelegaliseerd werd. Het koppel, dat twee jaar verloofd was, kreeg speciale toestemming om al in december in het huwelijk te treden.