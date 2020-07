Hogesnelheidstrein Portugal botst: minstens 2 doden en 35 gewonden redactie

31 juli 2020

18u05

Bron: ANP 2 Een Portugese hogesnelheidstrein is in Soure, circa 150 kilometer ten noorden van Lissabon, tegen een onderhoudstrein gebotst. Daarbij zouden zeker twee doden zijn gevallen. Minstens 35 inzittenden zijn gewond geraakt.

Slachtoffers zitten in de wrakstukken gekneld. De trein van het type Alfa Pendular was onderweg van Lissabon naar Braga met ruim 280 mensen aan boord.

Meer dan 150 hulpverleners zijn naar de rampplek afgezakt. De hulpdiensten zetten twee helikopters in. Vijf gewonden zijn er erg aan toe. De reddingsactie is in volle gang, nog meer brandweerlui zijn op weg.

Later meer

