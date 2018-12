Hogesnelheidstrein ontspoord in Zuid-Korea: 14 gewonden ttr

08 december 2018

10u33

Bron: anp 5 Een hogesnelheidstrein is vandaag op weg naar de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul ontspoord. Alle tien de treinstellen ontspoorden, maar van de circa tweehonderd inzittenden raakten er maar veertien gewond, meldde persbureau Yonhap. Het ongeluk met de KTX, de Koreaanse versie van de TGV, was in het noordoosten van het land.

Spoorwegmaatschappij Korail onderzoekt of de trein is ontspoord als gevolg van het plotseling erg koud geworden weer. Een geluk bij dit ongeluk was dat de trein net was vertrokken uit de stad Gangneung en nog slechts 100 kilometer per uur reed.

Het treinongeluk met de KTX is het eerste ongeluk op het nieuwe traject Gangneung - Seoul. Dat is eind vorig jaar geopend in de aanloop naar de Olympische Winterspelen van Pyeongchang. Die zijn in februari vlakbij de plek van het ongeluk gehouden.