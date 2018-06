Hogerhuis dient regering-May nieuwe nederlaag toe jv

18 juni 2018

22u29

Bron: DPA/AFP 0 De Lords in het Britse Hogerhuis hebben premier Theresa May een nieuwe nederlaag toegediend. Een grote meerderheid stemde in met een amendement dat het parlement de controle geeft over het brexit-proces als een akkoord met Brussel niet op tijd afgesloten wordt of afgekeurd wordt door het parlement.

In het Hogerhuis stemden 354 leden voor het amendement, en 235 tegen. Dit resultaat betekent dat het Lagerhuis er woensdag over moet stemmen. Daar heeft May geen meerderheid.

Vorige week kon May een nederlaag nog vermijden, maar zogenaamde "rebellerende" Conservatieven zeiden niet gelukkig te zijn met de toegevingen die ze van de regering hadden gekregen, wanneer ze zouden meestemmen met de regering. Deze rebellen hebben zich nu geschaard achter een amendement dat verdergaat dan wat de regering had voorgesteld.

Sinds de vorige stemming over het onderwerp kreeg het amendement 28 extra stemmen.

May zei nog dat het parlement "de handen van de regering niet mag binden bij de brexit-onderhandelingen".