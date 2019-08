Hoger beroep van Nederlandse topcrimineel Willem Holleeder van start IB

21 augustus 2019

03u33

Bron: Belga 0 Minder dan twee maanden nadat de rechtbank in Nederland hem tot een levenslange gevangenisstraf heeft veroordeeld, start voor het gerechtshof in Amsterdam woensdag het hoger beroep dat topcrimineel Willem Holleeder (61) tegen de uitspraak instelde.

Holleeder is zelf niet aanwezig bij de inleidende zitting, evenmin als zijn raadslieden Sander Janssen en Robert Malewicz. "Het is een pure pro-formazitting", aldus Malewicz. "Het inhoudelijke debat vindt later plaats, op zittingen in november en december."

Beide raadslieden haalden gisteren hard uit naar de rechtbank, die hun cliënt begin juli veroordeelde voor zijn sturende rol in een reeks afrekeningen en hem verantwoordelijk hield voor de moorden op Cor van Hout (2003), Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Ook de gewelddadige dood van Robert ter Haak, omgekomen in dezelfde kogelregen die Van Hout fataal werd, en een poging tot moord op John Mieremet in 2002 werden op Holleeders conto geschreven.

Janssen en Malewicz zeggen dat de rechtbank de "kennelijk sterke overtuiging" had dat Holleeder "linksom of rechtsom voor alles moest worden veroordeeld". Volgens hen zag de rechtbank wat zijn zussen tegen hun broer inbrachten "als volledig en juist en alles dat Holleeder daartegenover heeft gesteld als leugenachtig, onjuist of niet relevant".

De zitting bij het hof begint om tien uur 's morgens.