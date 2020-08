Hoger beroep ‘Slager van de Balkan’ voor VN-tribunaal RL

25 augustus 2020

Bron: ANP 0 De tot levenslang veroordeelde Bosnisch-Servische ex-generaal Ratko Mladic, berucht door de moordpartijen rond het Bosnische Srebrenica, vecht vanaf dinsdag zijn veroordeling in hoger beroep aan. De zitting voor het internationale VN-tribunaal in Den Haag was uitgesteld, eerst in maart wegens een operatie die Mladic moest ondergaan en in juni vanwege corona. Ook de aanklagers zijn in beroep gegaan.

De rechters van het Joegoslaviëtribunaal horen dinsdag de raadslieden van Mladic, die om vrijspraak en een nieuw proces vragen. Woensdag komen de aanklagers aan het woord die vinden dat Mladic voor meer oorlogsmisdaden moet worden veroordeeld dan in eerste instantie.

‘Oorlogsheld’

Mladic kreeg in november 2017 levenslang wegens volkerenmoord in Srebrenica en andere oorlogsmisdaden. Die werden gepleegd in de bloedige afscheidingsoorlog (1991-1995) waarmee Bosnië-Herzegovina zich met westerse steun zeer tegen de zin van de Servische gemeenschap afscheidde van toenmalig Joegoslavië.

Hoewel oorlogsmisdadiger Mladic de toepasselijke bijnaam ‘slager van de Balkan’ kreeg, is hij voor veel Serviërs in Bosnië en Servië juist een oorlogsheld. Mladic wist zich in Servië jarenlang schuil te houden en kon daar pas in mei 2011 worden gearresteerd. Zijn proces voor het Joegoslaviëtribunaal begon een jaar later. De 77-jarige Mladic heeft in gevangenschap in Scheveningen inmiddels twee beroertes en een hartaanval gehad.

