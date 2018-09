Hoger beroep in zaak Deense duikbootmoord opgeschort Redactie

14 september 2018

11u05

Bron: AD 0 De behandeling van het hoger beroep van de veroordeelde Deense moordenaar en uitvinder Peter Madsen is vanmorgen onderbroken. De zitting is opgeschort omdat een rechter onwel werd. Het is niet duidelijk wanneer de zitting nu zal zijn.

Verwacht werd dat het gerechtshof vandaag uitspraak zou doen. Madsen wilde in hoger beroep bereiken dat hij een lagere straf krijgt. De 47-jarige Madsen is in april tot levenslang veroordeeld wegens de moord op de 29-jarige Zweedse journaliste Kim Wall in augustus 2017.

Wall was voor een artikel meegegaan met Madsen in zijn duikboot. Madsen vermoordde haar aan boord met messteken, sneed het lichaam in stukken en dumpte de lichaamsdelen in de wateren ten zuiden van Kopenhagen.

Meer over Peter Madsen