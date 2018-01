Hoge golven en lawines: Japan waarschuwt voor zware sneeuwstormen ep

08u16

Bron: Belga 9 Twitter Ook in Kyoto is er een flink pak sneeuw gevallen. Japan wordt morgen getroffen door zware sneeuwstormen. De weerdiensten waarschuwen voor hoge golven, hevige sneeuwval, lawines en problemen op de weg en op het spoor.

Op het noordelijke eiland Hokkaido werd vandaag het treinverkeer op 183 lijnen stilgelegd en ook talrijke bussen reden niet. Op bepaalde plaatsen op het eiland viel tot 43 centimeter sneeuw, en de weerdiensten verwachten dat daar nog eens een halve meter kan bijkomen. In het centrum van het land, in de stad Tsunan, viel zelfs tot 133 centimeter sneeuw, en in Kita-Hiroshima ligt een sneeuwtapijt van 96 centimeter.