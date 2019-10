Hoge concentraties dioxine gemeten na grote fabrieksbrand in Rouen ttr

09 oktober 2019

11u11

Bron: belga 2 Er werden hoge concentraties dioxine gemeten in de buurt van chemiebedrijf Lubrizol in Rouen, waar op 26 september een fabrieksbrand plaatsvond. Dat zegt Atmo Normandie, dat de luchtkwaliteit van de regio overziet.

Volgens Atmo Normandie waren de niveaus dioxine in Préaux, een gemeente in de buurt van Rouen, vier keer zo hoog als normaal. De organisatie had het over "relatief hoge" niveaus. De Franse minister van Volksgezondheid, Agnès Buzyn, wees erop dat de meting in Préaux "ten tijde van de brand" was uitgevoerd. Ze benadrukte dat als de niveaus hoger zijn dan normaal, ze "onder de toxiciteitsdrempels" lagen.

Buzyn legde ook uit dat, afhankelijk van de resultaten van andere analyses, de gezondheidsdiensten al dan niet nieuwe instructies aan de bevolking zullen moeten geven.

Daarnaast werden er nog metingen gedaan naar andere schadelijke stoffen als stikstofdioxide, fijn stof, koolmonoxide, zwaveldioxide, waterstofsulfide en benzeen. Maar de resultaten daarvan hebben geen verontrustende niveaus van deze stoffen aangetoond.

