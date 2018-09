Hoge concentraties bacteriën gevonden in Egyptisch hotel waar Brits koppel onder mysterieuze omstandigheden stierf KVDS

05 september 2018

18u10

Bron: Sky News 1 Touroperator Thomas Cook heeft verklaard dat er hoge concentraties van de bacteriën E. coli en stafylokokken gevonden zijn in het Egyptische hotel waar een Brits koppel vorige maand onder mysterieuze omstandigheden stierf. Dat meldt de Britse nieuwszender Sky News. E. coli komen voor in uitwerpselen. Stafylokokken kunnen voedselvergiftiging veroorzaken.

Thomas Cook droeg specialisten op om het Steigenberger Aqua Magic Hotel in Hurghada te onderzoeken om te weten te komen wat de dood van John (69) en Susan Cooper (63) veroorzaakt kon hebben.

Chloor

Uit de tests bleek dat er normale hoeveelheden koolstofmonoxide in de lucht zaten in de buurt van de kamer van het koppel uit Burnley. Ook de concentratie van chloor in het zwembad was normaal. Anders was het echter toen het voedsel en de hygiëne getest werden. Want daarbij kwamen verhoogde concentraties van de bacteriën E. coli en stafylokokken aan het licht.





Volgens de experts zouden de resultaten echter nog altijd niet duidelijk maken wat het was waardoor het koppel zo plots stierf. Zo konden er geen tests gedaan worden in de kamer van de slachtoffers zelf. Die werd afgesloten door de Egyptische autoriteiten. Er zijn ook nog altijd geen resultaten van de autopsie op de dodelijke slachtoffers bekend.