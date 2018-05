Hof voor Mensenrechten veroordeelt Litouwen en Roemenië voor "geheime CIA-gevangenissen" kg

31 mei 2018

12u22

Bron: Belga 0 Het Europees Hof voor de Mensenrechten (EHRM) heeft Litouwen en Roemenië veroordeeld wegens medeplichtigheid bij het oprichten van geheime CIA-gevangenissen. Beide landen zijn veroordeeld voor onder meer voor foltering en vrijheidsberoving.

Het waren twee Guantanamo-gevangenen die de procedure bij het Hof in Straatsburg in gang zetten: Abu Zubaydah en Abd al-Rahim al-Nashiri, die betrokken zouden zijn geweest bij de terroristische aanslagen op 11 september 2001. Zij zaten tussen 2004 en 2006 vast in geheime CIA-gevangenissen in Roemenië en Litouwen.

De deelname aan het geheime CIA-detentieregime maakt beide landen schuldig aan een schending van de mensenrechten, oordeelde het Hof. Zowel Litouwen als Roemenië worden beschuldigd van foltering en vrijheidsberoving.

Het EHRM veroordeelde in juli 2014 Polen ook al "medeplichtigheid" bij het oprichten van geheime CIA-gevangenissen voor vermoedelijke terroristen.