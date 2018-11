Hof van beroep buigt zich over seksschandaal Zweedse academie Nobelprijs voor Literatuur jv

12 november 2018

13u45

Bron: dpa 0 Een Zweeds hof van beroep is gestart met de hoorzittingen in de zaak rond Jean-Claude Arnault, de man die beschuldigd wordt van verkrachting in het schandaal van seksueel misbruik bij de Zweedse Academie die de Nobelprijs voor Literatuur uitreikt.

Uit foto's, die de Zweedse krant Expressen publiceerde, blijkt dat Arnault geboeid de zaal binnenkwam. De 72-jarige Fransman gaat in beroep tegen de twee jaar celstraf die hij opgelegd kreeg. De rechtbank van Stockholm bevond hem schuldig aan een van de twee verkrachtingen waarvan hij beschuldigd werd. Het ging om twee verkrachtingen van dezelfde vrouw, die in 2011 plaatsvonden. Zelf ontkent Arnault de beschuldigingen. Ondertussen probeert de aanklager hem ook schuldig te laten bevinden voor de tweede verkrachting en hem zo een zwaardere straf te geven.

Arnault woont al 50 jaar in Zweden, en was er decennialang een invloedrijk figuur in de cultuursector. Hij is getrouwd met Katarina Frostenson, een lid van de Zweedse Academie die de Nobelprijs voor Literatuur uitreikt.

De Zweedse krant Dagens Nyheter publiceerde in november aantijgingen over seksueel wangedrag door Arnault. De krant liet daarvoor 18 vrouwen aan het woord. Naar aanleiding van dat nieuws opende de aanklager een onderzoek, maar die liet kort daarna verschillende klachten vallen vanwege, onder meer, een gebrek aan bewijs.

Het schandaal leidde tot het ontslag van verschillende leden van de Academie. Door die crisis werd beslist in 2018 geen Nobelprijs Literatuur uit te reiken.