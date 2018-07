Hof van beroep beveelt vrijlating van Braziliaanse ex-president Lula Redactie

08 juli 2018

18u06

Bron: Belga 0 Een Braziliaans hof van beroep heeft verrassend de vrijlating bevolen van ex-president Luiz Inacio Lula da Silva, die sinds begin april opgesloten is wegens corruptie. Hij komt mogelijk de komende uren vrij.

De gerechtelijke beslissing bepaalt dat de vrijlating "vandaag" moet plaatsvinden, "door dit bevel voor te leggen aan elke politieautoriteit die aanwezig is op de zetel van de federale politie van Curitiba", de stad waar Lula gevangen zit. Volgens de rechter is er geen grond om Lula vast te houden terwijl hij wacht op de behandeling van zijn zaak in beroep.

Lula, die president was van 2003 tot 2011, zit sinds 7 april in de gevangenis. Hij werd in juli 2017 tot ruim twaalf jaar cel veroordeeld voor corruptie in verband met het overheidsbedrijf Petrobras. Hij zou een luxeappartement in een badplaats in het zuiden van Brazilië als steekpenning aanvaard hebben van OAS, een bouwonderneming die contracten bij Petrobras wou krijgen. Lula heeft de beschuldiging altijd ontkend.