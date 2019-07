Hoeveel hotdogs kan je in 10 minuten tijd opeten? Redactie

05 juli 2019

12u59 0

De twee kampioenen wonnen de bekende internationale eetwedstrijd die traditioneel doorgaat in New York op “4th of july”. Op tafel staan honderden hotdogs en de deelnemers moeten er zoveel mogelijk naar binnen spelen binnen de tijd. Miki Sudo won met grote voorsprong bij de vrouwen en Joey “Jaws” Chestnut stak er bij de mannen met kop en schouders boven.

De wedstrijd, die plaatsvindt op Coney Island in de New Yorkse wijk Brooklyn, is een enorme attractie waar elk jaar een massa volk naar komt kijken. De eerste geregistreerde wedstrijd werd georganiseerd in 1972.

Joey Chestnut (35) won al voor de twaalfde keer. Zijn record is zijn prestatie van vorig jaar, toen at hij 74 hotdogs in 10 minuten tijd. Miki Sudo (33) verdedigde haar titel, zij won al zes keer op rij. Haar persoonlijk record is 41 hotdogs. De winnaars krijgen elk 10.000 dollar of een kleine 9.000 euro.