Hoed Napoleon voor 350.000 euro verkocht jv

18 juni 2018

18u41

Bron: anp 5 Een steek die de Franse keizer Napoleon op het slagveld van Waterloo heeft achtergelaten, is in Lyon geveild. Een verzamelaar betaalde 350.000 euro voor het hoofddeksel, meldt het blad Le Point.

Kenners hadden eerder voorspeld dat de steek circa 40.000 euro zou opbrengen. De hoed werd na de nederlaag van Napoleon in Waterloo meegenomen door de Nederlandse baron Arnout Jacques Van Zuijlen Van Nijevelt. Een particulier kreeg de steek in 1986 in eigendom en bood het te koop aan.

In 2014 leverde een ander hoofddeksel van Napoleon 1,8 miljoen euro op. Een Zuid-Koreaan legde dat bedrag op tafel.

Europese legers versloegen op 18 juni 1815 het leger van Napoleon. Die werd verbannen naar het Britse eiland Sint-Helena, midden in de Atlantische Oceaan. Daar stierf hij in 1821.