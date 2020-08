Hoe zou het nog zijn met de brexit? EU-hoofdonderhandelaar “bezorgd” over gebrek aan vooruitgang LH

21 augustus 2020

12u26

Bron: ANP 0 Er zit nog steeds geen schot in de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een handelsverdrag per 1 januari 2021. De zevende onderhandelingsronde in Brussel heeft niet tot voldoende vooruitgang geleid, zei EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier na afloop. “Ik ben teleurgesteld en bezorgd”, aldus de Fransman.

De teams van de EU en de Britten waren na een korte zomerstop deze week weer aan het werk gegaan. Een akkoord moet uiterlijk voor eind oktober zijn bereikt om het technisch en juridisch tijdig te kunnen afronden, waarschuwde Barnier. Zo moet het Europees Parlement het verdrag goedkeuren.

Barnier zei "verbaasd" te zijn over het gebrek aan ambitie aan Britse zijde omdat premier Boris Johnson in juni nog had gezegd dat het tempo van de onderhandelingen over de fundamentele onderwerpen, waaronder de visserij en het toezicht op de afspraken, zouden worden opgevoerd. Hij zei deze maand wel veel contact met zijn Britse tegenhanger David Frost te hebben gehad. Het onderhandelingsschema loopt vooralsnog tot begin oktober.

In een verklaring zei Frost dat een akkoord "nog steeds mogelijk en ons doel is, maar het is duidelijk dat dit niet gemakkelijk bereikt zal worden." Hij noemde de discussies "nuttig", maar erkent dat er "weinig vooruitgang is geboekt." Frost wijt dat aan de opstelling van de EU over staatssteunregels en de visserij. "Brussel staat erop dat we het hierover eens worden voordat we andere substantiële onderwerpen afhandelen. Dat maakt het onnodig moeilijk om vooruit te komen.”

Overgangsperiode

De Britten zijn sinds 1 februari uit de EU, maar er geldt tot 31 december een overgangsperiode waarin Londen de EU-regels nog volgt en er wordt gepoogd een handelsverdrag te sluiten voor de periode daarna. De eerste zes rondes brachten de partijen niet veel verder dan de vaststelling dat er aanzienlijke meningsverschillen zijn.



Op tafel liggen onder meer investeringen, de handel in goederen en diensten, de rol van het Europees Hof van Justitie en het toezicht op de afspraken en geschillenbeslechting. Ook over transport, sociale zekerheid en politie- en justitiesamenwerking wordt gesproken.