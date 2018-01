Hoe ziet jouw lunchplek eruit? Amazon heeft een regenwoud gebouwd voor zijn werknemers TK

30 januari 2018

12u47

Bron: Washington Post 1 Bij Microsoft hebben ze boomhutten, Apple-medewerkers kunnen ontspannen in hun 'spaceship' en Google plant een nieuw terrascomplex in Californië. De meest succesvolle bedrijven ter wereld eisen veel van hun werknemers, maar daar staan ook een aantal voordelen tegenover. Amazon kon dan ook niet achterblijven en opende gisteren 'the Spheres', oftewel een regenwoud in centrum Seattle.

Gisteren knipte CEO Jeff Bezos het lintje door van 'the Spheres'. In Amazontermen betekent dat dat hij huiscomputer Alexa de opdracht gaf om het gebouw te openen. Met een 'okay, Jeff' werden de lichten aangestoken en konden de aanwezigen zich vergapen aan de 40.000 planten in de drie glazen koepels.

Het miniregenwoud bevindt zich knal in het midden van Seattle, de stad die bekendstaat om haar druilerige, regenachtige klimaat. Binnenin de bollen is het echter aangenaam warm en erg gezellig - het resultaat van zes jaar aan plannen en bouwen. Er is een waterval, meer dan 400 soorten (vooral tropische) planten en een 15 meter hoge ficusplant die luistert naar de naam 'Rubi'. Tussen al die natuur vind je natuurlijk ook heel wat werk- en vergaderplekken, die netjes versmelten met de plantenweelde. Zo kan je op de derde verdieping - er zijn er vier in totaal - brainstormen in 'the Nest', een soortement korf die bovenin de koepel zweeft. De precieze kostprijs is niet bekend, maar naar verluidt ging een flink deel van het bouwbudget van 3,7 miljard dollar ernaartoe.

Productiviteit

Bezos bouwde het project natuurlijk niet voor de lol. De Amazonbaas staat bekend als erg gierig en wil er wat voor in ruil. De CEO wil met de peperdure werkplek het welzijn en vooral de productiviteit van zijn werknemers verbeteren. "We wilden een unieke omgeving creëren om samen te werken en te innoveren", klinkt het bij het bedrijf. "We hebben ons afgevraagd wat de huidige moderne kantoren missen, en we ontdekten dat de link met de natuur erg belangrijk is. De mens is altijd geneigd om naar de natuur te trekken, en we willen dat onze werknemers dat ook doen. Geen bureaus of hokjes, maar werken tussen de bomen en planten."

Die werknemers zullen echter nog een tijdje moeten wachten voor ze permanent in het groen kunnen werken. Op termijn moeten de 'Spheres' vrij toegankelijk worden, maar voorlopig werd een reservatiesysteem ingevoerd. Er werken immers 40.000 mensen in Seattle en de capaciteit van het regenwoud werd vastgelegd op 1.000 personen. Het ding zit ook al volgeboekt tot in april.