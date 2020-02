Hoe verloopt die zoektocht naar patiënt nul nu eigenlijk? “Wetenschappers moeten detective spelen” Sven Van Malderen

28 februari 2020

16u21

Bron: BFMTV 2 De ene ligt op de dienst intensieve zorgen, de andere is intussen overleden. Allebei komen ze uit het noorden van Frankrijk, maar voorlopig blijft het een raadsel hoe ze besmet geraakt zijn met het coronavirus. In dat geval probeert de overheid zo snel mogelijk ‘patiënt nul’ te vinden. Jérôme Salomon, het Franse hoofd van de dienst Volksgezondheid, legt uit hoe die zoektocht precies in zijn werk gaat. “Onze medewerkers leiden nu eigenlijk een politieonderzoek”, klinkt het bij de Franse nieuwszender BFMTV.

De overleden coronapatiënt was als leerkracht aan de slag in een middelbare school in Crépy-en-Valois in het departement Oise, ten noorden van Parijs. Daar voelde hij zich kort na het begin van zijn vakantie twee weken geleden ziek. Artsen vermoedden dat de man een gewone griep onder de leden had. Maar maandagavond verslechterde zijn toestand zienderogen en werd hij van een lokaal hospitaal overgebracht naar het gespecialiseerde ziekenhuis Pitié-Salpêtrière in Parijs. Daar is hij in de nacht van dinsdag op woensdag bezweken aan het coronavirus.

Ook de tweede Fransman komt uit Oise en zou niet eerder in een risicogebied geweest zijn. De chauffeur (55) uit een dorp met nog geen 5.000 inwoners ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis van Amiens.

Driehoek van veertig kilometer

Een eerste onderzoek wees uit dat de leefwereld van beide heren zich afspeelde in een driehoek van veertig kilometer. Twaalf andere coronapatiënten in Oise konden daardoor aan hen gelinkt worden. Maar wie is nu de allereerste verspreider van het virus in dat departement?

“Wetenschappers gaan als heuse detectives familieleden en vrienden ondervragen, om zo hun contacten in de voorbije maand te kunnen achterhalen”, aldus Anne-Marie Moulin als hoofd van het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Drie risiconiveaus

Wie in contact gekomen is met de besmette personen wordt opgedeeld in drie verschillende risiconiveaus: nihil/verwaarloosbaar, laag en middelmatig/hoog. In de laatste groep zitten de personen die nauw contact met de patiënt gehad hebben, lees: een gesprek van zeker tien à vijftien minuten op minder dan een meter afstand.

Vluchtige contacten vallen onder de eerste categorie. Net als de hulpverleners trouwens omdat zij normaal gezien de nodige bescherming dragen. Een epidemioloog beslist uiteindelijk wie in de tweede groep thuishoort, dat zijn met andere woorden de twijfelgevallen.

Een lastig karwei, temeer omdat zo’n 6 op de 10 gevallen van Covid-19 simpelweg niet gedetecteerd worden. Sommige patiënten vertonen amper of helemaal geen symptomen en raadplegen dus geen arts. Maar zij kunnen wel nog anderen besmetten. De ziekte kan zich daarom vrij onopgemerkt verspreiden.

Algoritme in Italië

In Italië is een gelijkaardige zoektocht hopelijk succesvol afgerond. 194 van de 219 besmettingen vonden er plaats in Lombardije en Venetië. Het intensieve speurwerk leidde naar een 60-jarige landbouwer uit de gemeente Albettone (Vizenza). Hij belde naar een apotheek in Vo’ Euganeo -vijftien kilometer verderop- met de boodschap dat hij griepsymptomen vertoonde.

De man had de voorbije weken in de buurt van Lodi -ten zuiden van Milaan- en broeihaard Codogno verbleven. Hij zou dus perfect de link tussen de twee getroffen gebieden kunnen zijn. “We weten op dit moment nog niet met zekerheid of hij patiënt nul is, maar het is sowieso wel een piste die we volgen”, aldus de burgemeester van Vo’ Euganeo.

Om tot dat einddoel te komen, stelden wiskundigen, wetenschappers en dokters een algoritme samen. Dat hulpmiddel zou nu ook in andere landen met coronabesmettingen van pas kunnen komen.

