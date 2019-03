Hoe twee agenten net na training over gewapende daders de schutter van Christchurch klemreden Joeri Vlemings

17 maart 2019

14u47

Bron: New Zealand Herald 0 De twee agenten die de moskeeschutter van Christchurch konden overmeesteren, volgden net een opleiding over hoe om te gaan met gewapende aanvallers. De twee politiemannen, met samen meer dan 40 jaar ervaring, ramden de auto van de terrorist en sleurden hem uit de wagen. “Ze voorkwamen nog meer bloedvergieten, daar ben ik van overtuigd”, zei politiebaas Mike Bush.

De New Zealand Herald vernam straffe details van de arrestatie van Brenton Tarrant, de 28-jarige racistische massaschutter die 50 doden in twee moskeeën op zijn geweten heeft. De krant noemt de agenten niet bij naam. Ze zijn werkzaam in kleinere gemeenten buiten Christchurch. Maar vrijdag waren ze in de stad voor een trainingssessie op een ongebruikte verdieping in het Princess Margaret Hospital in Cashmere. De opleiding ging over hoe een kamer te ontruimen en hoe om te gaan met gewapende criminelen.

“Ze waren eigenlijk nog bezig toen de melding van een actieve schutter in Christchurch binnenkwam”, zegt Pete Stills, de baas van de twee. “Ze waren in hun dienstvoertuigen gekomen en hadden vuurwapens bij zich. Ze schoten meteen in actie en besloten om samen in één auto rond te rijden in de buitenwijken van de stad, omdat ze dachten dat de schutter dat zelf eerder zou doen dan door het centrum te rijden.”

De agenten kozen een route die de dader ook weleens zou kunnen nemen. Het duurde niet lang of ze zagen een verdacht voertuig in de tegenovergestelde richting op hen afkomen. Ze maakten rechtsomkeert en zetten de achtervolging in. De twee overlegden met elkaar wat ze het best zouden doen. Ze moesten verschillende opties afwegen. Als ze hem lieten gaan, bestond de kans op nog meer slachtoffers. Maar als ze hem bleven achtervolgen, zou dat ook tot een ongeval en tot onschuldige doden kunnen leiden. “Ze besloten hem zo snel mogelijk uit te schakelen en zijn auto te rammen”, aldus Stills.

Ze pakten hem langs de bestuurderskant en sleurden hem daarna aan de passagierszijde uit de wagen. Dat was niet makkelijk, want de dader werkte niet mee en had gevaarlijke spullen op de achterbank van de auto liggen. De twee agenten slaagden erin de man te overmeesteren en meldden dat via de politieradio. “Ik stond ervan versteld hoe kalm en beheerst ze bleven”, zei Stills over het duo, dat al snel uitgeroepen werd tot helden. Stills voegde eraan toe dat het een geluk was dat het om twee erg ervaren agenten ging.

“Een van hen belde me meteen na de feiten om de beschadigde dienstwagen te melden”, zei hij nog. Het was al het tweede schadegeval in een week tijd, terwijl Stills zijn personeel had gevraagd daar beter op te letten, omdat ze al te weinig auto’s hadden. Maar ditmaal was Stills alleen maar vol lof over de interventie. “Je kan honderd jaar agent zijn en nooit zoiets meemaken. Ze deden hun job voortreffelijk.”

De twee nemen nu wat vrije dagen op. Een van hen is al, zoals vooraf gepland, op vliegreis vertrokken. “Het zijn nederige agenten, die zelf vinden dat ze gewoon hun job deden”, klinkt het in politiekringen.