Hoe Turkije moord op Khashoggi benut als afleidingsmanoeuvre voor economische crisis AW

29 oktober 2018

18u58

Bron: Al Jazeera 0 De wereld kijkt al enkele weken verbijsterd toe terwijl de details over de moord op Saudisch journalist Jamal Khashoggi openbaar gemaakt worden. Aangezien de moord plaatsvond in het Saudisch consulaat in Istanbul zijn zowel Turkije als Saudi-Arabië betrokken partijen bij het onderzoek. En Turkije lijkt er nog even de spanning in te houden. Misschien wel met reden want de Turkije kampt nog steeds met een financiële crisis.

De manier waarop Turkije de moord en het onderzoek uitspeelt, kan best vergeleken worden met een handig afleidingsmanoeuvre. “Er is geen reden om ons te haasten”, zei Erdogan nog tijdens een van zijn toespraken voor zijn meerderheidspartij. Geduld is het hoofdbestanddeel van het onderzoek dat internationaal wordt opgevolgd. En dat is omdat er zich achter de schermen allicht veel meer afspeelt.



Armworstelen

Turkije en Saudi-Arabië armworstelen immers voor het meeste macht in de moslimwereld. Die machtsstrijd gaat verder dan enkel het geloof. Politieke en economische invloed zijn belangrijke pionnen in het spel dat de twee Arabische landen spelen. Als er een land wat economisch voordeel kan gebruiken, is het Turkije wel.

“Erdogan zal vermoedelijk proberen om toegevingen af te dwingen bij Saudi-Arabië, in de vorm van leningen, contante betalingen of contracten. Om zo de druk op de Turkse economie te verlichten”, aldus Lisel Hintz, professor Internationale Betrekkingen aan de Johns Hopkins School. “De ellende is begonnen nadat Erdogan roekeloos lenen aanmoedigde en de onafhankelijkheid van de Turkse Centrale Bank in gevaar bracht.” Daardoor is het land nu sterk afhankelijk van buitenlandse financiering en het vertrouwen van beleggers is cruciaal voor de economische gezondheid. “Daarom probeert Turkije zich te bewijzen als verantwoordelijk lid.”

Gedupeerde reputatie van Saudi-Arabië

Kortom, Turkije maakt dankbaar gebruik van de moord op dissidente journalist Khashoggi. De reputatieschade voor Saudi-Arabië is dan weer aanzienlijk groot, alsook de schade voor het imago van kroonprins Mohammed bin-Salman. En de sterke band tussen Trump en de Saudische kroonprins wordt zwaar op de proef gesteld. Desondanks behoudt de kroonprins zijn rol als invloedrijk man in het Midden-Oosten.

