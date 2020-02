Exclusief voor abonnees

Hoe Trumps team hem gezonder probeert te doen eten: “We stampten in het geniep bloemkool in zijn puree”

Stieven Ramdharie

27 februari 2020

13u46

Bron: de Volkskrant

0

Donald Trump is een nukkige eter. Op bezoek in India stak de president deze week geen vinger uit naar de samosa’s gevuld met broccoli en maïs. Om ervoor te zorgen dat hij toch genoeg groenten naar binnen kreeg, liet Trumps lijfarts ooit in het geniep bloemkool fijnstampen in zijn presidentiële aardappelpuree.