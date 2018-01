Hoe Trump miljoenen verdiende dankzij de schimmige verkoop van appartementen AG

Bron: Buzzfeed 4 Photo News De Trump World Tower in New York. De Amerikaanse president Donald Trump bouwde een aanzienlijk deel van zijn vastgoedimperium op via heimelijke transacties, dat stelt een uitvoerig onderzoek van Buzzfeed. Meer dan een vijfde van alle Amerikaanse appartementen die Trump sinds de jaren 80 heeft verkocht kunnen betrokken zijn bij witwaspraktijken.

Volgens Buzzfeed werden 1.300 appartementen in gebouwen van Trump gekocht door anonieme vennootschappen. Die betaalden enkel met cash geld en sloten geen hypotheek af. Toezicht op dergelijke verkoop is minimaal, wat kan wijzen op witwaspraktijken, aldus de Amerikaanse nieuwswebsite.

Deze verkoopwijze zou Trump sinds de jaren 80 anderhalf miljard dollar hebben opgeleverd. Verboden is het niet, maar volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën gebeurt het in de vastgoedsector - Trump is zeker niet de enige speler - op een verdacht grote schaal. Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) begon daarom in 2016 een onderzoek. Het sterke vermoeden bestaat dat corrupte politici, drugshandelaars en andere criminelen dergelijke anonieme vennootschappen gebruiken om luxueus vastgoed te kopen.

Buzzfeed heeft iedere verkoop onder de loep genomen. De deals bereikten hun hoogtepunt eind jaren 2000 en begin jaren 2010. "Op het moment dat sommige Trump-bedrijven in financiële problemen verkeerden en Donald Trump Jr. opmerkte dat de Trump-organisatie 'veel geld uit Rusland zag binnenstromen'", aldus de website.

83 procent van de verkoop vond plaats in een volgens FinCEN verdachte markt. Zo zou Trump 205 miljoen dollar hebben verdiend aan de verkoop van appartementen aan postbusbedrijven gevestigd voornamelijk op de Britse Maagdeneilanden en in Panama. Daarnaast verdiende Trump 129 miljoen dollar door de verkoop aan vennootschappen gevestigd in Delaware, volgens FinCEN de minst transparante staat in de VS.

Buzzfeed komt met enkele concrete voorbeelden van verdachte transacties: Zo kocht een anonieme vennootschap een 9-kamer appartement in de Trump Tower in New York voor 2,26 miljoen dollar. Acht weken later, eind 1997, werd het doorverkocht aan een andere anonieme vennootschap, voor 3 miljoen dollar.

In Miami, Florida, kocht een vennootschap een appartement in een gebouw van Trump voor 956.768 dollar. Diezelfde dag, 12 augustus 2010, werd het doorverkocht voor 525.000 dollar. De Nationale Vereniging van Makelaars zegt dat onmiddellijke doorverkoop kan duiden op het witwassen van geld, "vooral als de doorverkoopprijs aanzienlijk hoger of lager is dan de oorspronkelijke aankoopprijs."

FinCEN analyseert de verdachte transacties van Trump vermoedelijk niet. Deze dateren van voor het begin van het onderzoek in 2016.

De verkoop van appartementen door Trump is volgens Buzzfeed interessant voor Robert Mueller, de speciale aanklager die werd aangesteld in het Rusland-dossier. In zijn team zit Kyle Freeny, een expert in onderzoek naar witwaspraktijken. Mueller onderzoekt de connecties van Trump met Rusland en de inmenging van Rusland in de presidentsverkiezingen van 2016. Hij beschuldigde de voormalige Trump-campagnevoorzitter Paul Manafort in oktober van het witwassen van miljoenen dollars die hij ontving voor zijn werk in Oekraïne voordat hij toetrad tot de Trump-campagne.

Het is de vraag of de transacties kunnen gelinkt worden aan Russische kopers. Volgens Bloomberg News onderzoekt Mueller wel degelijk de aankoop van appartementen in Trump-gebouwen door Russen.