Hoe Trump met achteloze opmerking over Puerto Rico 18 miljard deed verdampen Karen Van Eyken

11u42

Bron: NPR, CNBC, Die Welt 0 epa De Amerikaanse president wilde iets goeds doen voor het door orkaan Maria grotendeels verwoeste Puerto Rico. Uit het niets stelde hij een volledige kwijtschelding van de staatsschulden voor. De markten konden de spontane benefietactie van de Amerikaanse president niet echt smaken. En dat is nog een understatement. Met zijn onbezonnen opmerking liet hij 18 miljard dollar verdampen.

"Think big and kick ass" is zowat het levensmotto van Trump. Als vastgoedmogol met hoge schuldenlast wist hij altijd concessies af te dwingen bij zijn crediteuren. Maar zijn voorstel in verband met Puerto Rico is van een heel andere orde.

Lees ook Trump in Puerto Rico: stevig tegen schenen schoppen en gooien met keukenrollen

Na een bezoek aan het Caribische eiland verklaarde de Amerikaanse president dinsdagavond spontaan tijdens een interview met Fox News dat de schuldenlast van het Caribische eiland zou herbekeken worden. "We gaan iets uitdokteren", zei Trump. "Zij zijn heel wat geld verschuldigd aan hun vrienden van Wall Street en wij gaan die kwijtschelden.Ik weet niet of zij geld verschuldigd zijn aan Goldman Sachs maar ik weet wel dat ze die centen kunnen vergeten."

REUTERS Puerto Rico na de doortocht van orkaan Maria

Puerto Rico heeft een staatsschuld van 73 miljard dollar. Wereldwijd hebben investeerders Puerto Ricaanse obligaties in hun bezit.De terugslag op de beurs liet dan ook niet lang op zich wachten. Uit angst voor een waardedaling deden investeerders hun obligaties paniekerig van de hand. In één ruk verminderde de waarde van de belangrijkste obligaties met 32 procent of zo'n 18 miljard dollar (omgerekend 15 miljard euro) in totaal.

REUTERS

Enkel Mick Mulvaney, de directeur van het begrotingsagentschap, kon de paniekverkopen nadien temperen. Hij stelde dat de verklaringen van de president "niet letterlijk moesten genomen worden". Trump zou gewoon aangekaart hebben dat Puerto Rico een schuldenprobleem heeft dat moet opgelost worden. Hierna herstelden de obligaties wat maar toen was het kwaad al geschied.