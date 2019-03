Hoe Trump het Mueller-onderzoek probeerde te saboteren...

Stijn Dangreau

23 maart 2019

07u12

Bron: AP

1

Het langverwachte Rusland-rapport van speciaal aanklager Robert Mueller is na twee jaar klaar. De grote vraag: heeft de Amerikaanse president Donald Trump iets te maken met de beïnvloeding van Rusland in de presidentsverkiezingen van 2016? Volgens een anonieme bron zouden er geen nieuwe personen aangeklaagd worden in het rapport. Mueller mocht tijdens zijn onderzoek op heel wat tegenwerking rekenen van Trump, die het onderzoek afdoet als “onzin”.