Hoe specialist diergeneeskunde Faeröer-eilanden op knappe manier heeft behoed voor corona-uitbraak

'Slechts' 184 geregistreerde coronabesmettingen, één persoon in het ziekenhuis, nul sterfgevallen. Ziedaar het uitstekende rapport van de Faeröer-eilanden. En dat is grotendeels aan één man te danken: Debes Christiansen. Deze diergeneeskundige heeft met zijn vooruitziende blik de eilandengroep behoed voor een corona-uitbraak. Dit is het succesrecept van zijn aanpak.

De Noord-Atlantische archipel die tot Denemarken behoort, is een van de drie Europese regio’s, samen met Georgië en Liechtenstein, waar nog niemand is bezweken aan Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus.

Het succes van de Faeröerse aanpak is volgens lokale politici voornamelijk te danken aan de knappe visie van diergeneeskundige Debes Christiansen, tevens hoofd van het Nationaal Referentielaboratorium voor Vis- en Dierziekten in de hoofdstad Tórshavn.

Christiansen had de regering al in januari gewaarschuwd dat zij zich moest voorbereiden op de mogelijke verspreiding van het virus vanuit China. De man schoot ook zelf meteen in actie. Hij bouwde zijn labo, dat erop gericht is om zalmen op infecties te testen, om en kocht extra ingrediënten aan, zodat ook testen op mensen zouden kunnen uitgevoerd worden.

Labo omgebouwd

De specialist vertelde aan The Guardian dat er “weinig hocus pocus” aan te pas was gekomen om het veterinair labo om te vormen. De materialen die nodig waren voor de tests kon hij zowel bij ziekenhuizen als andere leveranciers krijgen. Volgens Christiansen kan zijn labo tot 1.000 tests per dag uitvoeren. Dat zijn er heel wat, wetende dat de eilandengroep zo’n 61.000 inwoners telt.

Kristina Háfoss, die tot 2019 de minister van Financiën was en nu deel uitmaakt van de oppositie, prees de snelle actie van zowel Christiansen als die van de regering bij het opzetten van een drive in-testfaciliteit in het hoofdziekenhuis van de hoofdstad en een quarantaineruimte in een luchthavenhotel.

“Als we de tests naar Denemarken hadden moeten sturen voor analyse, zou het tot een week geduurd hebben om het resultaat te verkrijgen. Op die manier zou het niet mogelijk zijn geweest om de verspreiding van het coronavirus in te dammen zoals we dat nu hebben voor mekaar gekregen”, verklaarde ze.

“We hebben ondertussen meer dan 10 procent van de bevolking getest”, zei Christiansen. Ik denk niet dat er nu nog veel inwoners rondlopen die besmet zijn”, maakte de man zich sterk. Faeröerse artsen hebben iedereen die contact heeft gehad met de 184 mensen die positief hadden getest, kunnen opsporen en in quarantaine geplaatst. Van degenen die ziek zijn geworden, zijn er ondertussen 131 volledig hersteld.

Woensdag kondigde de premier van het land, Bárður á Steig Nielsen, aan dat vanaf 20 april de crèches, kleuterscholen en basisscholen zouden worden heropend. Leerlingen van het laatste jaar van de middelbare school zullen ook terugkeren naar de klas. Sportwedstrijden zullen weer kunnen plaatsvinden, evenwel nog zonder toeschouwers. En dat allemaal dankzij het snelle ingrijpen van één man, Debes Christiansen, én een regering die in zijn visie geloofde.

