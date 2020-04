Exclusief voor abonnees

Hoe Spanje het zwaarst getroffen land van Europa werd

Maartje Bakker

06 april 2020

Bron: De Volkskrant

Alles is misgegaan in Spanje. De politiek zat tegen, de regelgeving, onervarenheid, trage besluitvorming, bureaucratie: snel optreden en daadkracht kregen gewoon geen kans in het zwaarst getroffen land van Europa. De Volkskrant maakte een uitgebreide reconstructie die u ook hieronder kunt lezen.