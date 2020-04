Hoe regime in Iran echte cijfers coronacrisis heeft verdoezeld en Iraniërs hebben bijgedragen aan verspreiding van virus in minstens 10 landen KVE

06 april 2020

14u23

Bron: Die Welt, DPA 11 Ook Iran is zwaar getroffen door de corona-uitbraak, maar de officiële cijfers zouden de waarheid flink geweld aandoen. Volgens westerse inlichtingendiensten zou het aantal sterfgevallen vier tot vijf keer hoger liggen dan de autoriteiten laten uitschijnen. Uit interne documenten zou blijken dat het regime de epidemie lang heeft verdoezeld. Bovendien hebben veel Iraniërs in die periode het land verlaten en zo bijgedragen aan de verspreiding van het coronavirus in ten minste tien andere landen wereldwijd.

Het aantal doden door het coronavirus in Iran is vele malen hoger dan de autoriteiten daar willen toegegeven. Volgens de informatie die de gerenommeerde Duitse krant Die Welt verkreeg bij westerse inlichtingendiensten overschreed het dodental zo’n tien dagen geleden al de 10.000, terwijl Iran toen nog officieel iets meer dan 2.000 doden meldde. Nu zou de dodentol zelfs al opgelopen zijn tot meer dan 12.000.

De oppositie in Iran, die informatie verzamelt van ziekenhuizen, medische centra, artsen en mortuaria, claimt dat er begin april zelfs al meer dan 16.000 coronadoden te betreuren vielen.

Veel kostbare tijd verloren

Deskundigen trekken de officiële Iraanse coronacijfers al langer in twijfel. Rick Brennan van de WHO had medio maart publiekelijk gezegd dat het reële aantal besmette gevallen in Iran tot vijf keer hoger lag dan de officieel gemelde cijfers. Het wordt nu echter steeds duidelijker dat de machthebbers in Teheran de omvang van de crisis blijkbaar actief hebben weggemoffeld.

De regering had naar eigen zeggen op 18 februari vernomen dat er een eerste coronabesmetting was in het land en de volgende dag al de burgers geïnformeerd. Volgens medische rapporten van spoedafdelingen waren de eerste gevallen er echter al eind januari. Die documenten heeft Die Welt kunnen inkijken. Het duurde echter drie weken vooraleer het regime erkende dat het coronavirus in het land was. Al die tijd werd er niets ondernomen om de uitbraak in te dammen. En zo is er kostbare tijd verloren gegaan.

Volgens medewerkers van ziekenhuizen heeft het regime de Revolutionaire Garde opgedragen om de werkelijke cijfers te verdoezelen. Op overlijdensakten verschenen andere doodsoorzaken, zoals hartfalen en longontsteking, in plaats van Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus.

Het drukken van de officiële dodentol dient om de incompetentie, het onvermogen en het wanbeheer van het regime te verbergen, meent de oppositie. Critici verwijten het regime ook dat het veel geld uitgeeft aan avonturen in het buitenland, zoals de Syrische burgeroorlog en de ondersteuning van terroristische organisaties en milities in de regio, in plaats van de middelen in het land zelf aan te wenden om onder meer de coronacrisis te bestrijden.

Uitreizen

De cover-up van de moellahs is niet alleen een gezondheidsrisico voor de Iraniërs, maar ook voor andere landen. Zoals Die Welt uit westerse veiligheidskringen heeft vernomen, zijn in de laatste twee weken van maart ongeveer 50.000 Iraniërs vertrokken naar Zuidoost-Azië, Europa of Canada. Ongeveer 1.000 van hen zijn naar Duitsland gegaan, 900 naar Groot-Brittannië, anderen naar Spanje of Frankrijk.

Duitsland heeft pas op 1 april aangekondigd dat het alle vliegreizen vanuit Iran zou stopzetten, hoewel het land al lang bekend stond als eentje met een hoog risico. Iraanse reizigers zouden zo hebben bijgedragen aan de verspreiding van het virus in ten minste tien landen wereldwijd.

Westerse inlichtingendiensten hebben de afgelopen weken immers een aanzienlijke toename van het aantal uitreizen gezien, bijvoorbeeld via de internationale luchthaven in Teheran. Het is onduidelijk of dit een bewust beleid van het regime was. Misschien waren veel Iraniërs gewoon bang dat de machthebbers de coronacrisis niet zouden kunnen beheersen.

Versoepeling

Toch wil Iran de ingevoerde restricties volgende week al afzwakken, zo heeft president Hassan Rohani zondag aangekondigd. Vanaf zaterdag krijgen sommige winkels in de Iraanse provincies de toestemming om weer open te gaan onder strikte hygiënische omstandigheden, zei Rohani. In de hoofdstad Teheran zal dezelfde versoepeling van de maatregelen een week later, vanaf 18 april, ingaan.

Sporthallen, stadions, zwembaden en dergelijke moeten dicht blijven, net als plaatsen waar een groot aantal mensen kan bijeenkomen en waar het risico op besmetting groter is. Vanaf 11 april mag twee derde van de ambtenaren weer naar het werk gaan van 7 tot 14 uur. Momenteel mag slechts een derde naar kantoor gaan.

Scholen en universiteiten blijven zeker gesloten tot 18 april, met een mogelijke uitzondering voor doctoraatsstudenten, aldus nog Rohani volgens een mededeling van zijn bureau. Religieuze sites zullen ook tot dan dicht blijven en het vrijdaggebed blijft tot nader order opgeschort. Tot 18 april mag niet tussen de provincies gereisd worden.

De Iraanse taskforce voor het coronavirus bespreekt verdere maatregelen op 12 april.

