Hoe prostituees op de Wallen door toeristen onmogelijk kunnen werken Michiel Couzy

28 januari 2019

11u26

Bron: Het Parool 1 Door drukte en misstanden staat prostitutie op de Wallen in Amsterdam ter discussie. Heeft sekswerk op deze plek nog toekomst, of staan we aan de vooravond van een historische kanteling?

Nayra Green werkt al 35 jaar in de prostitutie en heeft in die jaren zo ongeveer alle veranderingen in haar werk en op de Wallen voorbij zien komen. Nog even, dan stopt ze ermee. Ze is onlangs vijftig geworden, een mooie leeftijd om met prostitutiepensioen te gaan en terug te keren naar Spanje. Tijd voor nieuwe dingen in het leven.



De situatie op de Wallen baart haar zorgen, zegt de Spaanse in haar peeskamer, voorzien van klimpaal, bubbelbad en, onmisbaar in dit vak, een bed. Aan de muur zitten alarmknoppen. Green wil haar verhaal kwijt en daarbij, heel uitzonderlijk in deze sector, ook in beeld. Al gebruikt ze wel haar artiestennaam.



Ze zit op haar stoel, achter het raam en terwijl ze vragen beantwoordt, trekken de drommen voorbij, nieuwsgierig naar binnen kijkend, af en toe roepen ze iets.

Green belandde op haar vijftiende al in de prostitutie.

