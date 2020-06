Exclusief voor abonnees Hoe president Trump olie op het vuur gooit om herverkiezing binnen te halen Dreiging om leger in te zetten tegen protesten heeft electoraal motief Luc Beernaert

03 juni 2020

17u51 0 President Trump trekt de kaart van de ‘ordelievende demonstranten’ tegen het politiegeweld en wil - om hun grondwettelijke rechten op vrije meningsuiting én vrije wapendracht te vrijwaren - zelfs het federale leger naar staten en steden sturen die de plunderingen geen halt kunnen toeroepen. Dat het uitgerekend vooral in door Democratische gouverneurs en burgemeesters gerunde staten en steden uit de hand loopt, komt hem electoraal goed uit. Aan de andere kant heeft hij, met de hand op de bijbel, geen goed woord over voor de “losers, het uitschot en de links-radicalen” die hij beschuldigt van “binnenlands terrorisme”. Trump gooit olie op het vuur en hoopt op die manier zijn herverkiezing in november veilig te stellen.

Trump profileert zich als de president van ‘law and order’. Hij waarschuwt dat hij alle federale middelen, burgerlijk en militair, zal inzetten om de protesten en de plunderingen - die in de hele VS opdoken nadat de zwarte man George Floyd (46) in Minneapolis door politiegeweld om het leven kwam - te stoppen. Trump voegt er aan toe dat hij “de rechten van ordelievende Amerikanen, waaronder jullie second amendment right (het recht op vrije wapendracht, red.) zal laten eerbiedigen.” Trump zinspeelt op het recht van vrije meningsuiting en hoopt twee vliegen in één klap te slaan: de onlusten stoppen en zijn herverkiezing veiligstellen.

