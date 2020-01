Hoe ontroostbare Jeremy tijdens begrafenis zelf verraadde dat hij zijn hele familie had uitgemoord KVDS

23 januari 2020

23u53

Een maand lang slaagde de Britse Jeremy Bamber erin om iedereen ervan te overtuigen dat zijn psychisch kwetsbare zus Sheila hun ouders, zichzelf en haar jonge tweeling op een gruwelijke manier om het leven had gebracht. Tijdens hun begrafenis viel hij echter door de mand.

Het dramatische verhaal van de White House Farm-moorden speelde zich af in de nacht van 6 op 7 augustus 1985 en een nieuwe dramareeks die uitgezonden wordt op de Britse zender ITV heeft de onwaarschijnlijke zaak opnieuw onder de aandacht gebracht.

Paniek

De politie geloofde aanvankelijk het relaas dat Bamber ophing na de gruwelijke feiten in Essex. Hij beweerde dat zijn vader hem gebeld had vanop de familieboerderij en in paniek verteld had dat zijn zus Sheila helemaal door het lint ging. De vrouw zou een geweer bij zich gehad hebben. Bamber was ook degene die de politie verwittigde.





Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze een gruwelijke scène aan. De vader van Bamber bleek beneden in de woning afgemaakt te zijn met acht geweerschoten. Zijn moeder en zus Sheila (28) waren doodgeschoten in de ouderlijke slaapkamer. En de tweeling van Sheila – Nicholas en Daniel (6) – waren met schoten omgebracht in hun bedjes. Alles leek erop te wijzen dat Sheila iedereen had gedood en daarna de hand aan zichzelf had geslagen. De jonge vrouw leed al een tijd aan ernstige mentale problemen en nam daarvoor zware geneesmiddelen. (lees hieronder verder)

De speurder die de leiding had over de zaak - Thomas Jones - geloofde het verhaal dat Bamber hem inlepelde en sloot het dossier. Maar niet iedereen was daar evenzeer van overtuigd. Speurders Stan Jones, Robert Jones, Micky Barlow en Robert Miller vermoedden dat er meer aan de hand was. Ze vonden dat Bamber zich vreemd gedroeg, hadden vragen bij het telefoontje dat hij deed naar zijn vriendin op de avond van de moorden en ontdekten dat werkelijk níémand geloofde dat Sheila in staat geweest zou zijn om haar ouders en haar zonen om het leven te brengen.

Het was uiteindelijk op de begrafenis van zijn familie dat Bamber door de mand viel. De dienst was live op de televisie te volgen en op de beelden was te zien hoe de man ontroostbaar leek.

Miller wist het meteen: “Ik keek naar Mickey Barlow en zei: ‘Die kerel is aan het acteren’. Korte tijd later kreeg ik ook een telefoontje van een oud-leerkracht van Jeremy en die zei net hetzelfde.”

Op het spoor

De speurders voelden dat ze iets op het spoor waren en toen de vriendin van Jeremy opeens langskwam en haar verklaring drastisch wilde wijzigen in het nadeel van haar vriend, begon het net zich langzaam te sluiten. Bamber werd uiteindelijk opgepakt en beschuldigd van vijfvoudige moord. Zijn motief zou de erfenis van zijn familie geweest zijn.

Een jaar later werd hij tot levenslang veroordeeld. Hij ging al verscheidene keren tegen het vonnis in beroep, maar zit nog altijd in de cel in Yorkshire, in de grootste ultrabeveiligde gevangenis van het Verenigd Koninkrijk.