Hoe Noord-Koreaanse staatshackers ongegeneerd digitale bankovervallen plegen

24 oktober 2018

17u25

Bron: Trouw 0 De staatshackers van Noord-Korea laten van zich horen. Waar China vooral uit is op economische spionage en Rusland op politieke beïnvloeding, richt Noord-Korea zich op diefstal.

Aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Ook na jarenlang onderzoek naar het reilen en zeilen van de staatshackers van Noord-Korea, neemt Christiaan Beek de woorden ‘zeker weten’ niet in de mond, als hij spreekt over de link tussen het land en het virus WannaCry. “Zolang we niet een camera hebben gericht op de man achter de computer, blijft dat moeilijk”, zegt de hoofdonderzoeker van het Amerikaanse cybersecuritybedrijf McAfee.

Er zijn aanwijzingen genoeg dat Noord-Korea vorig jaar mei het virus de wereld instuurde, waarna er duizenden computers op slot gingen, zegt Beek. Zo kon hij elementen van het virus herleiden naar 2009, toen het voor het eerst opdook. En dat virus komt volgens Beeks team uit Noord-Korea. “Dat zie je aan de manier waarop de code is geschreven. Vergelijk het met een schrijfstijl.”

