Hoe Nederland een Russische hackpoging kon verijdelen: reconstructie van aankomst tot aanhouding Dion Mebius

05 oktober 2018

15u37

Bron: de Volkskrant 0 Op 10 april 2018 arriveren vier Russen op Schiphol. Wat ze niet weten, is dat ze dan al in het vizier zijn van de Nederlandse inlichtingendienst. Met elke stap brengen de spionnen zichzelf verder in het nauw.

10 april 2018

Aleksei Morenets opent het portier, groet de taxichauffeur en stapt in. "Naar luchthaven Sjeremetjevo, graag." Morenets, een hacker van de Russische militaire inlichtingendienst GROe, moet een vlucht naar Nederland halen. Hij is op weg naar Den Haag, met de opdracht de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) te hacken.

De internationale chemischewapenwaakhond is bezig met een onderzoek naar de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Britse Salisbury. Ook de chemische aanval op de Syrische stad Douma door president Bashar al-Assad van Syrië, een bondgenoot van Rusland, is onderwerp van onderzoek. Het zijn twee zaken met een gigantisch Russisch belang. En dus wordt de militaire inlichtingendienst aan het werk gezet om het OPCW-gebouw in Den Haag digitaal binnen te dringen.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN