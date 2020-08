Exclusief voor abonnees

Hoe Navalny de nachtmerrie van het Kremlin werd

Jarron Kamphorst

23 augustus 2020

15u47

Bron: Trouw.nl

0

De toestand van de Russische oppositieleider Navalny is “zeer zorgwekkend”, luidt het. Navalny vecht voor zijn leven na een vermoedelijke vergiftiging en is overgebracht naar Duitsland voor verdere medische behandeling. De 44-jarige oppositieleider is al tien jaar een lastpak voor het Kremlin. Al jarenlang wordt hij getreiterd. Hoe kon het zover komen?