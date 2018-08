Hoe Mossad jarenlang Ethiopische Joden naar Israël smokkelde via een nep-duikschool Henk Lankester

13 augustus 2018

12u33

Bron: AD 1 De Israëlische spionagedienst Mossad runde jarenlang een nep-duikresort in Soedan. Zo werden bedreigde Ethiopische Joden naar Israël gesmokkeld. Gasten en werknemers wisten van niets. De spectaculaire operatie wordt nu verfilmd.

'Arous' was een vakantiedorp aan de Rode Zee in Soedan, een idyllische plek waar je geweldig kon duiken. In de jaren '80 werden duizenden reclamefolders over Arous verspreid onder Europese reisbureaus. Honderden vakantiegangers maakten de avontuurlijke tocht door de woestijn naar het afgelegen dorpje en laafden zich aan zon, zee, strand en goede wijn. Het gastenboek stond vol lovende recensies. Maar niemand wist dat Arous werd gesticht en bestuurd door spionnen van de Israëlische inlichtingendienst Mossad.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN