Hoe Montenegro met zware preventieve maatregelen het laatste coronavrije land in Europa blijft YV

17 maart 2020

14u41

Bron: Reuters, RT 34 Voorlopig is het Oost-Europese Montenegro het enige land in Europa waar er nog geen besmettingen met het coronavirus gemeld zijn. Toch werd het land preventief al platgelegd. De Balkanstaat met ongeveer 600.000 inwoners zag in zijn buurlanden het aantal zieken stijgen, maar zelf bleef het voorlopig gespaard.

Hoewel er geen besmettingen geconstateerd zijn, heeft Montenegro toch al zware maatregelen genomen om het virus voor te zijn. En dat lijkt hen tot nu toe ook te lukken. Het relatief kleine Balkanland op amper 300 kilometer van Zuid-Italië heeft al tientallen inwoners getest op Covid-19, maar nog geen enkele test kwam positief terug. Meer dan 390 mensen moeten wel verplicht in quarantaine blijven.

Lijst aan verboden

Afgelopen vrijdag heeft de overheid van de staat publieke samenscholingen verboden, scholen en restaurants gesloten voor minstens twee weken en een verbod opgelegd aan schepen, inclusief cruises, die de havens willen binnenvaren. Verder riep de minister van gezondheid ook op om de grenzen met buurlanden Servië, Bosnië, Kroatië en Albanië te sluiten.

Maandag besloot de overheid om ook de nationale luchtvaartmaatschappij Montenegro Airlines en alle openbaar vervoer stil te leggen. Mensen die moeten terugkeren met de trein of met het vliegtuig naar het land zal de overheid terughalen.

In begin februari, toen het aantal besmettingen in China sterk toenam, mochten er al geen Chinezen meer naar Montenegro afreizen. Eind februari, vlak na de krokusvakantie bij ons, mochten er ook geen vluchten van Ryanair en WizzAir van en naar Italië vertrekken en landen.

Reisverbod en isolatie

Verder verbood het land zijn inwoners ook om af te reizen naar Frankrijk, Griekenland, Zwitserland, Denemarken en Slovenië. Alle inwoners die uit die landen terugkwamen, moesten verplicht in isolatie.

De buurlanden van Montenegro werden helaas niet gespaard. In Bosnië zijn er 24 besmettingen geregistreerd, in Albanië 54, in Servië 64 en in Kroatië 60.