Hoe moet het verder nu brexitdeal is afgevoerd: alle scenario's op een rij TT

15 januari 2019

21u17

Bron: Reuters 4 Het Britse parlement heeft zich met 432 tegen 202 stemmen gekant tegen het akkoord dat premier Theresa May met de Europese Unie had bereikt over de voorwaarden voor het vertrek van haar land. De afwijzing van de parlementsleden vormt een dreun voor May en versterkt de politieke onzekerheid over het brexit-proces. Hoe moet het nu verder? De mogelijke scenario’s op een rij.

1. Vertrouwensstemming

Labour-oppositieleider Corbyn heeft in het Britse parlement meteen een motie van wantrouwen ingediend tegen de regering-May na de verwerping van haar brexit-akkoord. Die vertrouwensstemming zou morgen al gestemd kunnen worden. Een simpele meerderheid volstaat dan om de regering te doen vallen.

• May verliest vertrouwensstemming

Als May het vertrouwen van het Lagerhuis kwijt geraakt, krijgt Labour twee weken tijd om een regering te proberen vormen die wel een meerderheid achter zich kan krijgen. Ook May mag nog altijd proberen een nieuwe meerderheid te zoeken. Lukt dat niet, dan komen er nieuwe verkiezingen.

• May wint vertrouwensstemming

De kans dat May de vertrouwensstemming verliest, is echter niet zo groot. Ook de tegenstanders van de huidige brexitdeal in Mays eigen rangen gruwen bij het idee van een Labour-regering, en hebben al laten verstaan dat ze May zullen blijven steunen. Als de premier de stemming wint, of als er in de eerste plaats geen stemming komt, kan May verder.

2. May moet terugkeren met een alternatief plan

May had gehoopt enkele weken de tijd te krijgen om als het akkoord wordt weggestemd met een alternatief op de proppen te komen. Maar daar stak het parlement vorige week een stokje voor door te beslissen dat de premier maar drie zittingsdagen krijgt. Tegen uiterlijk maandag zou er dan een nieuw plan op tafel moeten liggen. Vraag is of dat realistisch is: de Europese Unie heeft al tot in den treure herhaald dat het huidige akkoord, waar twee jaar aan is gewerkt, het beste is dat er uit de brand te slepen valt. Een alternatief is er gewoon niet.

Als er toch een nieuw plan komt, kunnen de parlementsleden dat ook nog bewerken en er hun eigen ding mee doen.

3. Uitstel, afstel of doorgaan zonder plan

3.1 Uitstel

De kans dat het Verenigd Koninkrijk aan de EU zal vragen de brexit uit te stellen, lijkt door de chaos alleen maar groter te worden. Niemand heeft een glazen bol, maar feit is dat 29 maart echt niet meer zo ver weg is, en dat enkele maanden uitstel wel eens nodig kunnen zijn om opnieuw rust te brengen en te beslissen hoe het verder moet.

Alle andere 27 EU-lidstaten moeten akkoord gaan met het uitstel, en een complicerende factor zijn wel de Europese verkiezingen van mei. De Britten doen daar sowieso niet meer aan mee. Als het Verenigd Koninkrijk ook na de verkiezingen nog lid is van de EU, maar geen Europese parlementsleden meer heeft, wordt dat een juridisch kluwen van jewelste.

3.2 Afstel

Theoretisch is dat een optie: het Europees Hof van Justitie besliste enkele weken geleden dat het Verenigd Koninkrijk op elk moment kan zeggen dat de brexit niet meer doorgaat en dat alles gewoon bij het oude blijft. In de praktijk lijkt dit echter weinig waarschijnlijk, tenzij er toch een tweede referendum zou komen.

3.3 Tweede referendum

Als de chaos zo groot is dat niemand nog weet hoe het verder moet, komt deze optie misschien wel op het voorplan. Tot nu toe weigerde de regering categoriek om een nieuw referendum te organiseren, omdat de Britten nu eenmaal al een keer hun keuze hebben kunnen maken.

3.4 No deal-brexit

Komt er geen nieuw referendum, en keurt het Lagerhuis geen enkel akkoord goed, dan blijft de deadline van 29 maart geldig. Het Verenigd Koninkrijk stapt dan uit de Europese Unie, maar zonder afspraken over de nieuwe relatie. De chaos die er dan losbarst, dreigt echter ongezien te worden, met nu al waarschuwingen voor voedsel- en medicijntekorten, ellenlange wachtrijen aan de douane en onzekerheid op de financiële markten en voor zowel Britse als Europese bedrijven.