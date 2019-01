Hoe moet het verder met oud en nieuw? Veel Nederlandse burgemeesters willen vuurwerkverbod: “Dit is geen volksfeest meer” Peter Groenendijk

Bron: AD.nl 14 Hoe moet het verder met oud en nieuw? Kunnen we terug naar een feest zonder massaal geweld? Het zijn vragen die in Nederland hardop worden gesteld na de vele problemen tijdens de eindejaarsviering. “Ieder normaal mens ziet dat dit geen volksfeest meer is”, klinkt het boos.

Voor Bas en Riet Hartman uit het Gelderse Opijnen begon 2019 met een dreun. En daarna met twintig kapotte ramen, een kapotte voordeur en een beschadigd plafond. Het gevolg van een vuurwerkbom. Gelukkig waren ze niet thuis. Maar de schade is enorm, ook verderop in de straat. Oud en nieuw is zo langzamerhand geen feest meer, zegt Riet. “Dit was geen vuurwerk, dit was een bom. Zo gaat de lol er wel af.’’



Even verderop, in de Bommelerwaard, gingen al dagen vóór de jaarwisseling auto’s in brand. In het dorpje Brakel, waar de brandweer in één nacht tientallen branden moest blussen, vergeleek de politie de nieuwjaarsviering zelfs met “de situatie in de Gazastrook”.

Je kunt met je auto niet eens meer de straat op zonder dat er met vuurwerk naar je wordt gegooid Hubert Bruls, Burgemeester van Nijmegen

Traditie van geweld

Dezelfde geluiden hoor je in heel Nederland, van mensen op straat, maar ook van gezagsdragers, zoals de nationale politiebaas Erik Akerboom. Hij noemt de nieuwjaarsviering een ‘traditie van geweld’. “Een feest waarbij zoveel doden en gewonden vallen, waarbij zoveel schade is en de politie wordt bekogeld: dat is een mislukking.’’



Veel burgemeesters zijn het eens met de politiebaas. “Ik zou die nacht het liefst overslaan’’, zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. “Ik vind het vreselijk. Je kunt na middernacht niet eens meer met je auto de straat op zonder dat er met vuurwerk naar je wordt gegooid. En sommige mensen vinden dat nog normaal ook. Nou, ik niet.’’

Mentaliteitsverandering

Het is tijd voor een mentaliteitsverandering, zegt Bruls. “Deze traditie is compleet uit de hand gelopen. Er is iets goed mis, en steeds meer mensen beseffen dat. Het zal gaan zoals met roken: steeds meer verzet en uiteindelijk maatregelen vanuit Den Haag.’’

Het kabinet moet zo snel mogelijk werk maken van een landelijk vuurwerkverbod, vinden veel burgemeesters. “Hoe eerder we dat invoeren, hoe sneller oud en nieuw weer een normaal feest wordt’’, aldus Jan Boelhouwer, burgemeester van Gilze en Rijen.

Ellende

Even leek het er vorig jaar al van te komen: minister Grapperhaus (Justitie) en staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) deden achter de schermen een voorstel om al het knalvuurwerk te verbieden. Maar het plan van de twee bewindslieden van CDA en D66 stuitte op fel verzet binnen de VVD-fractie. Het plan ging van de baan: er kwam alleen een verplichting om bij vuurpijlen ook afschietbuizen en vuurwerkbrillen te verkopen.

De overlast wordt veroorzaakt door malloten die zich apelazarus en doorgesnoven tegen de politie keren VVD-Kamerlid Erik Ziengs

“Ik geloof gewoon niet dat legaal vuurwerk iets met al die ellende te maken heeft’’, zegt VVD-Kamerlid Erik Ziengs, die zich intern fel tegen het plan van Grapperhaus verzette. “De overlast wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk, en door malloten die zich apelazarus en doorgesnoven tegen de politie keren. Laten we die problemen keihard aanpakken. Maar laten we het niet verwarren met legaal vuurwerk, waar miljoenen normale mensen plezier aan beleven. Dat heeft niets met elkaar te maken.’’

Lef tonen

Het Nederlandse kabinet besloot vorig jaar dat burgemeesters wel meer mogelijkheden krijgen: vanaf de volgende jaarwisseling kunnen zij lokaal hun hele gemeente vuurwerkvrij maken. Ziengs: “En dat mogen ze nu al met complete wijken doen. Ja, ze willen dat het allemaal weer wordt geregeld vanuit Den Haag, maar lokaal kunnen burgemeesters al heel veel. Het is gewoon een kwestie van handhaven. Ze moeten wat meer lef tonen.’’

Toon zelf eens ballen en verbied vuurwerk. Dat durft de VVD niet, want die zijn bang voor het verwijt dat ze een volksfeest verpesten. Terwijl ieder normaal mens ziet dat het al lang geen volksfeest meer is Jan Boelhouwer, burgemeester van Gilze en Rijen

Boelhouwer ontploft zowat om die uitspraak. “Wij burgemeesters steken al jaren onze nek uit – in deze discussie, in de aanpak van drugscriminelen, noem maar op. Hoe durf je dan zoiets te zeggen? Toon zelf eens ballen, zou ik zeggen, en verbied vuurwerk. Maar dat durft de VVD niet, want die zijn bang voor de kiezer. Voor het verwijt dat ze een volksfeest verpesten. Terwijl ieder normaal mens ziet dat het al lang geen volksfeest meer is.’’

Het kabinet zal komend voorjaar, als de letselcijfers van de jaarwisseling bekend zijn, evalueren of de huidige maatregelen werken. De Nijmeegse burgemeester Bruls verwacht dat een vuurwerkverbod er binnen een paar jaar komt. “En als er volgend jaar een paar heel zware incidenten zijn, zou het weleens nog sneller kunnen gaan. De vuurwerkgelovigen verliezen terrein.”

