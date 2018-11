Hoe moet het nu verder met de brexit? Vijf mogelijke scenario’s Marc Peeperkorn

15 november 2018

08u54

Bron: De Volkskrant 0 Eindelijk ligt er een ontwerpakkoord voor de brexit op tafel. Het Britse kabinet omarmde de deal gisteren, na lang beraad. Maar de tijd dringt: nog maar vier maanden tot ‘B-day’. Welke scenario’s zijn er mogelijk?

Maart 2019

1. Geen akkoord: harde brexit

Bij een harde brexit houdt het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk per 30-3-2019 abrupt op. Vanaf die dag krijgt het land (inclusief Noord-Ierland) te maken met grenscontroles en zware handelsbelemmeringen. Britse vliegtuigen verliezen landingsrechten (ook buiten de EU), vrachtwagens komen aan weerszijden van Het Kanaal vast te staan, de financiële dienstverlening (City) zal gaan sputteren.



EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britse onderdanen op het vasteland zijn hun toekomst niet langer zeker. De EU zal internationale arbitrage (in Den Haag) opzoeken om Londen te dwingen zijn financiële verplichtingen na te komen.



