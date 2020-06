Exclusief voor abonnees

Hoe Melania Trump de teugels stevig in handen heeft en zelfs Ivanka het onderspit deed delven

KVDS

15 juni 2020

17u39

0

Ze wordt soms voorgesteld als een tragische vrouw, die vastzit in een liefdeloos huwelijk met een bullebak van een man en de buitenwereld via subtiele signalen toont hoe ze rebelleert. Maar een nieuwe biografie over Melania Trump maakt duidelijk dat de Amerikaanse first lady heel goed weet waar ze mee bezig is. En dat haar man uit haar hand eet.