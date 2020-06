Exclusief voor abonnees

Hoe Latijns-Amerika een coronabrandhaard werd

Joost de Vries

27 juni 2020

19u24

Bron: de Volkskrant

Hoewel het coronavirus later arriveerde in Latijns-Amerika, namen veel landen er tegelijkertijd met Europa maatregelen. Maar waar elders de curves dalen, blijft het virus zich in vrijwel alle landen ten zuiden van de VS exponentieel vermeerderen. Hoe kan dat?