Hoe laat is het volgens de doemdagklok? 2 voor 12 AW

25 januari 2019

07u37

Bron: Belga 0 De Bulletin of the Atomic Scientists heeft de wijzers van de beruchte Doomsday Clock onveranderd op twee minuten voor twaalf laten staan. De klok geeft op symbolisch wijze aan hoe dicht de wereld tegen een apocalyptisch einde aanleunt.

De wetenschappers verzetten jaarlijks in januari de wijzers van de Doomsday Clock (doemdagklok). Dit jaar werd beslist om de klok, net als vorig jaar, op twee voor twaalf te laten staan. Die toestand geeft volgens de wetenschappers "het nieuwe abnormaal" aan, waarbij het gevaar van een nucleaire catastrofe extreem hoog blijft.



De organisatie drukte tijdens een persconferentie haar vrees uit voor een nucleaire oorlog. Ook de bezorgdheid over klimaatverandering, een factor die sinds 2007 mee wordt opgenomen in de berekeningen, draagt volgens de wetenschappers bij tot de grote wereldwijde dreiging.

Titanic

"We zijn bijna zoals reizigers op de Titanic, die de ijsberg niet zien maar genieten van het eten en de muziek", zo verklaarde Jerry Brown, de voormalige gouverneur van de Amerikaanse staat Californië, bij het onthullen van de klok.

H-bomb

Ook in 1953 stond de Doomsday Clock op twee voor twaalf, nadat zowel de VS als de Sovjet-Unie tests hadden uitgevoerd met de waterstofbom (de H-bomb).