Hoe krijg je jongeren aan het schermen? Franse schermbond voegt lichtsabel toe aan arsenaal Redactie

18 februari 2019

18u23

Bron: AD.nl 0 De Franse schermbond heeft een opmerkelijk wapen toegevoegd aan zijn gebruikelijke arsenaal. Naast de bekende floret, degen en sabel kunnen sporters in Frankrijk hun wedstrijden nu ook uitvechten met een wapen uit een sterrenstelsel ver ver weg: een lichtsabel uit de Star Wars-films.

Met het opmerkelijke besluit wil de Franse bond de daling in het ledental proberen te stoppen. “Veel jongeren sporten niet meer, ze bewegen alleen nog maar hun duimen’’, zegt Serge Aubailly, verwijzend naar de populariteit van computerspelletjes en smartphones. “Daarom willen we onze discipline nu combineren met de moderne technologie.’’

‘Films met capes en zwaarden’ zijn volgens Aubailly altijd een belangrijke trigger geweest voor de jeugd om te gaan schermen. Ging het vroeger om Zorro, Robin Hood en De Drie Musketiers, nu vestigt de bond zijn hoop op filmhelden Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi en Darth Vader. “De films met duels met lichtsabels erin hebben eenzelfde impact op onze verenigingen als de andere films. Jonge mensen, en degenen die zich jong voelen, willen het weleens proberen.’’

Olympische Spelen

De moderne lichte, LED-verlichte lichtsabels zien er echt en spectaculair uit. Er zijn zelfs duurdere sabels waarbij een chip is ingebracht die een zoemend geluid maken, net als de wapens die Yoda en de andere personages gebruiken in de blockbusters. Maar het is toch vooral ook het fysieke aspect dat bij de duels met lichtsabels komt kijken, waardoor de Franse schermbond de wapens toelaat. De bond gaat verenigingen bevoorraden met lichtsabels en ook lichtsabel-instructeurs opleiden.



Af en toe worden er in Frankrijk al eens toernooien of demonstratiewedstrijden met de lichtsabel georganiseerd. Eerder deze maand trok een toernooi in Metz 34 deelnemers, weet persbureau AP. Om een grote discipline binnen het schermen te worden, heeft de lichtsabel dus nog een weg te gaan. Toch droomt de secretaris-generaal van de schermbond al van een olympisch debuut, al zullen de Spelen van 2024 in eigen land daarvoor wellicht nog te vroeg komen.