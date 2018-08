Hoe kon de brug in Genua zo plots instorten? kg

14 augustus 2018

17u10

Bron: The Guardian, Le Monde, Linkiesta.it, Belga 0 Deze middag stortte de 'Ponte Morandi' in, een viaduct over de A10-snelweg in het Italiaanse Genua. Volgens de laatste berichten zijn er al zo'n dertig mensen om het leven gekomen, maar er wordt gevreesd dat de dodentol nog zal oplopen. Tegelijkertijd rijst de vraag: hoe kan zo'n brug plots instorten? Een oorzaak is nog niet bekend, maar er zijn wel enkele hypotheses.

Onweer

Volgens sommige media zou een plotse, intense storm aan de basis liggen van de inzakking. Verschillende lokale kranten rapporteren een hevig onweer dat losbrak een paar minuten voor de brug instortte. CNN meldt dat net voor het incident in de buurt windstoten gemeten werden tot 57 kilometer per uur. Bovendien vertelde een ooggetuige aan het Italianse persagentschap Ansa dat hij de bliksem zag inslaan op de brug, net na 11.30 uur.

Constructiefouten

Een andere denkpiste draait om structurele slijtage. Onder andere professor Antonio Brencich van de universiteit van Genua had al langer zijn twijfels bij de brug. In 2016 had hij het nog over “een aantal problematische kenmerken” die de brug mogelijk onveilig zouden maken. "Er werd wat oplapwerk verricht, maar structureel veranderde er niets", aldus Brencich.

“Ik zei niets schokkend in dat interview, maar ik gaf wel enkele argumenten van wat vele experts en leken in Genua al lang beaamden: dat de Morandi-brug vervangen en heropgebouwd moest worden”, zegt de professor vandaag tegen Linkiesta.it. Volgens hem zou het onweer minder zwaar doorwegen als mogelijke oorzaak.

Opknapwerken en veel verkeer

Een mogelijke rol is ook weggelegd voor de opknapwerken die plaatsvonden. Volgens de uitbater van de brug, infrastruurgroep Atlantia, werd het bouwwerk net gerenoveerd: tijdens de werken werden de funderingen verstevigd. Zulke werken vonden doorheen de jaren al meermaals plaats.

Daarnaast was het vandaag ook iets drukker dan normaal op de weg door de Italiaanse feestdag Ferragosto, die morgen aanbreekt. Veel Italianen gingen vandaag al de baan op om naar het strand of de bergen te rijden.

"Onverwacht en onvoorspelbaar"

Het is nog te vroeg om een oorzaak vast te pinnen, reageert ASPI, de eenheid binnen Atlantia die de brug beheerde. "De instorting was onverwacht en onvoorspelbaar. De brug werd voortdurend gemonitord, zelfs meer dan wettelijk noodzakelijk was", klinkt het in een statement aan Reuters. "Er was geen reden om te denken dat de brug gevaarlijk zou zijn."

Het onderzoek zal meer licht op de zaak werpen. Dat kan gestart worden zodra de reddingswerken voorbij zijn.