Hoe Kim Jong-un zijn economie draaiende houdt: 200.000 Noord-Koreanen werken als slaven in het buitenland TK

19 april 2018

15u08

Bron: BBC, News Australia 0 In een land waar volgens de VN minstens 10,5 miljoen mensen (41 procent van de bevolking) ondervoed zijn, baadt Kim Jong-un in een wereld van luxe. Hij zou meer dan honderd prestigieuze auto's hebben en geeft ieder jaar miljoenen uit aan delicatessen zoals Wagyu-vlees uit Japan. Hoe hij dat allemaal financiert? Door zijn onderdanen als slaven naar het buitenland te sturen, zo blijkt.

Vorig jaar raakte al bekend dat zo'n 50.000 Noord-Koreanen in Rusland werken als uitzendkracht. Al is 'werken' een groot woord, want het gaat eerder om een moderne vorm van slavernij. Pyongyang vordert een groot deel van hun loon gewoon op onder het mom van 'revolutionaire plicht'.

En de praktijk van Kim Jon-un blijkt veel uitgebreider dan eerst gedacht. Een team van internationale onderzoeksjournalisten boog zich de laatste twee jaar over de zaak en ging undercover in China, Rusland en Polen. De resultaten van hun onderzoek werden nu bekendgemaakt in BBC Panorama. Volgens hen werken ongeveer 200.000 Noord-Koreanen in het buitenland en dat zowel in Azië en het Midden-Oosten als Europa en Afrika.

De organisatie Human Trafficking Search rapporteert dat de Noord-Koreanen amper tien tot twintig procent van hun loon zelf mogen houden. De rest gaat naar de Grote Leider. Een van de Noord-Koreanen die in Vladivostok in de bouw werkt, heeft het over onmenselijke omstandigheden. "Je wordt behandeld als een hond. Als je niet iedere maand genoeg geld bij elkaar hebt, word je terug naar huis gestuurd."

WATCH: Tonight’s @BBCPanorama investigates North Korean modern-day slavery in China, Russia and in the EU, in Poland. North Korea’s Secret Slave Gangs, 8.30pm, BBC One. https://t.co/pH2KIzi8Bp pic.twitter.com/l1xKWADTd1 BBC News Press Team(@ BBCNewsPR) link

Ook in Polen werden heel wat Noord-Koreaanse arbeiders gevonden. In één enkele scheepswerf in Szczecin waren 800 inwoners van het land aanwezig. Volgens een van de Poolse veiligheidsagenten lijkt hun situatie erg op het communisme dat ze zelf meemaakten na WOII. "Ze mogen met niemand praten, want ze vrezen dat ze te 'westers' zouden worden." De Koreanen werken ook non-stop. "De Poolse werknemers gaan na hun shift van acht uur naar huis. Zij niet, zij werken tot het werk gedaan is, vaak zonder pauzes."

En waar al dat geld naartoe gaat? Onder meer naar de persoonlijke portefeuille van Kim Jong-un, zo blijkt. Volgens de voormalige Noord-Koreaanse ambassadeur Thae Yong-ho financiert die er zijn luxeleventje mee. Maar dat niet alleen: "Een deel van het geld wordt ook gebruikt om het leger draaiende te houden en het nucleaire programma te ontwikkelen."