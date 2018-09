Hoe Jos Brech zijn laatste maanden vermist én voortvluchtig doorbracht Carla van der Wal

03 september 2018

21u26

Bron: AD.nl 0 Hoe belandde Jos Brech vanuit de Vogezen op de plek waar hij werd ontdekt? Het lijkt er alvast op dat hij rechtstreeks naar Spanje trok, zonder op te vallen.

De voorlopig laatste tocht van Jos Brech begon in februari. Toen werd nog naar hem gezocht door bezorgde bekenden. En de vrijwilligers van Signi Speurhonden, die vorige week nog verzuchtten: we hebben geen idee meer waar we Jos Brech moeten zoeken. Ze dachten in de Vogezen uit te kijken naar een natuurliefhebber, die op één van zijn tochten wellicht een vreselijk ongeluk had gekregen. "In Frankrijk werd het duidelijk dat het onbegonnen werk was hem te vinden. Het spoor ging alle kanten uit’’, zegt Janette Kruit van Stichting Signi. Brech liep dwars door de bossen, overal en nergens.

Hondenneus

Daardoor waren er vrijwel geen zekerheden toen Brech een voortvluchtige verdachte bleek. Goed, het is duidelijk dat Brech nog in zijn geliefde trekkershut Old Crow in Sainte-Marie-aux-Mines is geweest in februari. Maar wat daarna gebeurde? Brech liep niet op de paden, rook de hondenneus, en daarnaast sliep hij niet op kampplaatsen, maar in zijn eentje onder rotsen en in grotten. "Uiteindelijk werd duidelijk dat Jos niet verongelukt was. Jos koos ervoor om onder de radar te blijven.’’ Nu lijkt het erop dat hij in een rechte lijn naar Spanje is gegaan.

Bushcraften

Hoe dat in het geniep moet, weet Brech precies. Niet alleen helpt zijn hobby bushcraften Brech om te overleven in de natuur, hij doet ook aan ‘stealth camping’. Dat betekent simpelweg dat hij perfect onder de radar weet te kamperen. Eerder gebruikte hij die methode om al fietsend onopvallend rond te trekken.

Online deelt Brech zijn ervaringen. Zo vertelt hij hoe hij niet alleen wandelt, maar ook per fiets rondtrekt. Dan bouwt hij een provisorisch onderkomen. "Laat het bos induiken, sheltertje bouwen, pitten, ’s morgens ontbijten en weer wegwezen. Het liefst dicht bij de route die ik aan het fietsen ben, maar als er op de plek waar ik het bos in wil duiken honden worden uitgelaten dan kies ik een plek verder van het pad af of een plek die minder druk bezocht wordt. Want hoe je je ook probeert te verstoppen, honden vinden je altijd wel."

Mysterie

Toch werd Brech nog wel gezien, toen hij nog ‘slechts’ vermist was. Dat was in april in Lemberg, aan de Frans-Duitse grens. Het leek onwaarschijnlijk, toch vonden honden ook hier zijn geur. In Spanje wordt ondertussen gezegd dat Brech zich daar in maart al meldde. Er was in elk geval iemand die zijn eindbestemming al voorspelde. Mede-bushcrafter Johan Mees meldde hoe Brech rond zijn verdwijning op internet al zocht naar verlaten dorpjes in Spanje. Precies zo’n dorpje als waarin Brech zondag werd aangehouden, dankzij een tip van een Nederlander in het gebied. Hoe hij daar is gekomen, zal er voor de politie niet veel toe doen. Zij willen vooral weten: wat gebeurde er met Nicky?