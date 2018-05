Hoe jonger, hoe gewilder: een ongekend kijkje in de leefwereld van escortboys Chiel Timmermans

17 mei 2018

16u26

Bron: AD 2 Ze zat in de dubieuze chatboxen van gaywebsites, bezocht de afwerkplekken en hoorde hun wanhopige verhalen. Onderzoekster Daniëlle van Went drong diep binnen in de bizarre wereld van jongensprostitutie.

Als ze tijdens de fotoshoot voor bij dit interview in het park loopt, kan ze het niet laten. “We zijn er nu toch”, zegt Daniëlle van Went. De zorgcoördinator van het Expertisecentrum voor Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie van welzijnsorganisatie Lumens in Eindhoven schiet achter een elektriciteitshuisje en loopt vervolgens een paadje achter de bosjes in. “Bijna niemand weet dat dit paadje hier loopt. Ik heb al geregeld meegemaakt dat ik op deze manier op een stel stuit dat nog snel de broek omhoog hijst. Bang? Nee, dat ben ik niet.”

