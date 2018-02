Hoe jaarlijks miljoenen euro's hulpgeld in handen van terroristen terechtkomt Sven Van Malderen

12 februari 2018

22u10

Bron: CNN 21 Elk jaar komt miljoenen euro's hulpgeld via de Verenigde Naties in handen van terroristen terecht. CNN voerde gesprekken met onder meer ex-leden van al-Shabaab (de Somalische tak van al-Qaida; nvdr) en geheim agenten om uit te zoeken hoe die financiële constructies precies in elkaar zitten.

Wie af en toe slachtoffers van hongersnood in Somalië steunt, moet er rekening mee houden dat niet elke gift in de juiste broekzak verdwijnt. De terreurgroep houdt het land in een ijzeren greep en weet uit die machtspositie als geen ander munt te slaan.

Neem nu de vele vluchtelingenkampen in de stad Baidoa: om de voedselverdeling vlot te laten verlopen, maken de arme burgers er gebruik van een betaalkaart. Elke maand stort de VN daar omgerekend zo'n 85 dollar (70 euro) op, met dat geld kunnen ze bij lokale handelaars terecht. Dankzij dat systeem ontstaat er geen chaos bij de afhaalpunten en worden konvooien onderweg ook niet meer overvallen.

Tol

Eén grote maar: al-Shabaab controleert de toegangsweg ernaartoe en eist een 'tol' van de chauffeurs die de hulpgoederen komen leveren. Eén enkele wegblokkade levert op die manier 5.000 dollar (4.070 euro) per dag op. "Het is een van onze voornaamste inkomstenbronnen", bekende een gevangen genomen al-Shabaab-strijder. Vooral de baan naar Baidoa en de grote weg die hoofdstad Mogadishu met de landbouwregio Neder-Shabelle verbindt, ontpoppen zich tot goudmijnen.

Belastingen

Daarnaast legt al-Shabaab belastingen op aan lokale handelaars, wat de prijs van de goederen dan weer doet stijgen. Een zak rijst die in Mogadishu omgerekend 14,5 euro kost, gaat in Baidoa plots voor 21 euro van de hand. 2,5 euro van dat bedrag blijft telkens 'plakken' in de zak van de terreurorganisatie. Daarbovenop moeten handelaars ook nog eens jaarlijks een taks ophoesten. "Wie weigert te betalen, wordt opgesloten en vermoord", klinkt het. Tot slot betalen sommige bedrijven en hulporganisaties ook nog eens maandelijks tussen de 20.000 en 57.000 euro aan de terroristen om de veiligheid van hun werknemers te garanderen.

"Grootste deel wel naar hulpbehoevenden"

En zelfs de straatarme bevolking ontsnapt niet aan belastingen. Fatima Ali Hassan had vroeger tientallen geiten en koeien, nu leeft ze net als 270.000 anderen in een schamele tent. Het gevolg van financieel leeggezogen te worden. De vrees bestaat bovendien dat de toenemende droogte alleen nog meer in de kaart van al-Shabaab zal spelen.

Michael Keating, de VN-gezant in Somalië, kijkt de situatie met lede ogen aan."Die taferelen doen zich inderdaad voor, het zou verkeerd zijn om dat te ontkennen. Maar vergis u niet: het grootste deel van het liefdadigheidsgeld gaat wel nog altijd naar de hulpbehoevenden", klinkt het uit zijn mond.

Geniepiger

De chantagepraktijken verlopen nu geniepiger dan in de jaren negentig: toen lieten lokale krijgsheren honderdduizenden Somaliërs gewoon uithongeren, met als bedoeling de internationale gemeenschap het mes op de keel te zetten. Elke dag reed er een truck in Baidoa rond om de uitgemergelde lijken van straat te plukken. Hulporganisaties konden de ellende niet langer aanzien en betaalden de criminelen om te mógen helpen. Pas toen VN-troepen het land binnenvielen, kwam er een verbetering in de situatie. Een organisatie als het Rode Kruis betaalde ook toen al ruim 80.000 euro per week om gewapende bescherming in te huren.

Beloofde land voor IS?

Op militair vlak ziet de toekomst er somber uit. Al-Shabaab heeft een derde van Somalië in handen, en dat terwijl de 22.000 troepen van de AMISOM-vredesoperatie zich langzaam aan het terugtrekken zijn. Geschat wordt dat ze binnen twee jaar helemaal verdwenen zullen zijn, waardoor de deur wagenwijd open komt te staan voor de terroristen. Meer zelfs, Somalië zou op die manier ook het beloofde land worden voor IS-strijders die gevlucht zijn uit Syrië en Irak.