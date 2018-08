Hoe is het mogelijk dat vliegtuig kon gekaapt worden? "Écht wel een wilde actie" HA

11 augustus 2018

13u25

De Verenigde Staten zijn aan een ramp ontsnapt. Dat zegt luchtvaartexpert Luk De Wilde in 'De Ochtend' op Radio 1 na de kaping van een leeg passagiersvliegtuig op de luchthaven van Seattle. V olgens De Wilde had het veel erger kunnen aflopen, want de kaper heeft met zijn stunt ook het andere vliegverkeer in gevaar gebracht. Hoe is het mogelijk dat het toestel kon gekaapt worden? De Wilde legt uit.

Volgens de eerste berichten werd het toestel gekaapt door een mecanicien. De Wilde vermoedt dan ook dat de kaper wel kennis moet hebben gehad van vliegtuigen besturen. Want zo'n toestel van de grond krijgen, doe je niet zomaar. "Een vliegtuig heeft geen sleutel zoals een auto. Er komt een volledige procedure aan te pas om het toestel te doen opstijgen." Je moet eerst en vooral in de cockpit geraken, daarna zijn er nog tal van procedures om het vliegtuig aan de praat te krijgen. Zoals de masterswitch en brandstofkleppen activeren. "En dan zijn er nog de startknoppen. Je moet er dus wel kennis van hebben", stelt de luchtvaartspecialist.



De Wilde wijst er ook op dat het niet om een klein sportvliegtuigje ging, maar wel om een passagiersvliegtuig dat een 70-tal reizigers kan vervoeren. "Je moet daarmee kunnen omgaan."

Gevechtsvliegtuigen

Momenteel is het nog onduidelijk of de kaper op het moment van de feiten aan het werk was op de luchthaven. Het is ook nog een raadsel hoe de man het toestel van de grond kon krijgen zonder toelating van de luchtverkeersleiding. "Het onderzoek zal dat moeten uitwijzen", zegt De Wilde. De luchtvaartexpert benadrukt dat luchthavens zéér goed beveiligd zijn. "Vandaar dat je er niet zomaar binnen geraakt, en al zeker niet in de buurt van vliegtuigen. Die zijn doorgaans niet vergrendeld. Die staan daar zomaar."



Meteen na de kaping zetten gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse Defensie de achtervolging in. Dat is wereldwijd een standaardprocedure wanneer een toestel dat niet geïdentificeerd is zich in het luchtruim bevindt of zonder toestemming kon opstijgen, legt De Wilde uit. De eerste taak van die gevechtspiloten is niet om het toestel uit te schakelen. "Zij moeten uitzoeken wat er aan de hand is en wie er achter de kaping zit. Een vliegtuig onderscheppen is niet evident."

"Absoluut niet zonder risico"

Volgens De Wilde had de kaping op de internationale luchthaven van Seattle-Tacomahet veel dramatischer kunnen aflopen, want de man heeft met zijn stunt ook het andere vliegverkeer in gevaar gebracht. "Zonder luchtplan en toelating opstijgen op zo'n drukke luchthaven is absoluut niet zonder risico. Dit is écht wel een wilde actie geweest", besluit De Wilde.