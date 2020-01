Hoe Iraanse hackers kunnen worden ingezet voor wraakacties in de VS HLA

04 januari 2020

12u44

Bron: wired.com 0 De dood van generaal Qassem Soleimani “ zal op de gepaste plaats en het gepaste moment gewroken worden ”, liet het hoogste Iraanse veiligheidsorgaan gisteren weten. Kenners waarschuwen voor cyberaanvallen van Iraanse militaire hackers.

De meest waarschijnlijke cyberdreiging uit Iran komt in de vorm van zogenaamde ‘wiper-malware’, of ‘wisaanvallen’, ontworpen om zoveel mogelijk computers in een bepaald netwerk te vernietigen. Het land heeft de voorbije jaren al verschillende van die aanvallen afgevuurd op haar buurlanden. In 2012 werden maar liefst 30.000 computers in Saudi-Arabië vernietigd na een aanval van Iran. In 2014 vielen Iraanse hackers de Las Vegas Sands corporation aan, nadat de eigenaar van dat bedrijf een nucleaire aanval op Iran had gesuggereerd. De laatste jaren waren verschillende privébedrijven in de golfregio slachtoffer van Iraanse cyberaanvallen.

“Tot nu toe bleven de hackers meestal weg van doelwitten in de Verenigde Staten of hun bondgenoten. De aanval op Soleimani zouden daar wel eens verandering in kunnen brengen,” zegt Ariana Tabatabai, politicoloog bij denktank RAND, gespecialiseerd in Iran.

Aanval op het Amerikaans ministerie van Energie

De laatste maanden waren er bovendien verschillende meldingen dat Iraanse hackergroeperingen toegang zochten tot industriële controlesystemen in de Verenigde Staten. Onder meer het Amerikaanse ministerie van Energie werd aangeduid als potentieel doelwit. “Ze proberen op verschillende plaatsen een voet tussen de deur te krijgen,” zegt een cyberspecialist daarover. Naar het precieze doel van deze inbraakpogingen is het raden. Het kan gaan om spionage of om sabotage, klinkt het.

Uit Iraanse documenten die onlangs gelekt zijn, bleek eerder dat Iran bezig is met het ontwikkelen van malware waarmee ze de controle van elektriciteitsnetwerken en waterdistributie willen overnemen. Het lijkt erop dat die plannen momentele nog niet uitgevoerd kunnen worden, maar ze verraden de ambitie van Iran op dat vlak.